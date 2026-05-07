«Алло, це Папа Римський»: працівниця банку поклала слухавку після дзвінка понтифіка

Папа Римський Лев XIV зіткнувся з банківською бюрократією під час спроби змінити особисті дані у своєму банку. Про курйозний випадок, що стався з Папою Левом XIV, розповів його близький друг, преподобний Том Маккарті, під час зустрічі з вірянами в Іллінойсі, пише The New York Times.

Приблизно за два місяці після свого обрання Папа Лев XIV (уродженець Чикаго кардинал Роберт Френсіс Прівост) вирішив зателефонувати у свій банк у США, щоб оновити номер телефону та адресу в особистому кабінеті.

Понтифік ідентифікував себе як Роберт Прівост і відповів на всі секретні запитання. Проте для працівниці служби підтримки цього виявилося замало. Вона заявила, що для зміни таких даних клієнт має прийти у відділення особисто.

«Він сказав: "Ну, я не зможу цього зробити. Я ж відповів на всі ваші запитання!"», — переказав слова понтифіка отець Маккарті під сміх аудиторії.

Бачачи, що розмова зайшла у глухий кут, Папа вирішив використати свій головний аргумент: «А чи змінить ситуацію, якщо я скажу вам, що я — Папа Лев?» — запитав він. Замість відповіді працівниця просто поклала слухавку, вочевидь сприйнявши дзвінок за розіграш.

Ситуацію вдалося розв’язати лише завдяки втручанню іншого священника, який мав прямі контакти з президентом банку. Про долю працівниці, яка відмовила найвідомішому клієнту установи, нічого не відомо.

Лев XIV народився у Чикаго в родині робітників. До обрання понтифіком він служив єпископом у Перу та обіймав впливову посаду у Ватикані. Рік тому, 8 травня 2025-го, його обрали Папою Римським. Він став першим американцем, що обійняв цю посаду.