Японська анімаційна студія «Ґіблі» отримала премію іспанської королівської родини

Ірина Маймур 07 травня 2026
Японська анімаційна студія «Ґіблі» стала лауреатом Премії принцеси Астурійської 2026 року в номінації «Комунікація та гуманітарні науки». Про це повідомили на сайті нагороди.

Нагороду студії присудили за внесок у світову анімацію та поширення гуманістичних і універсальних цінностей через кіно.

Журі відзначило, що студія «Ґіблі» створює історії про емпатію, дружбу, толерантність, повагу до людини та природи. Її фільми зрозумілі різним поколінням і глядачам у різних країнах, а також говорять про теми, важливі для сучасного світу, зокрема про захист довкілля.

Студію «Ґіблі» заснували 1985 року режисери Хаяо Міядзакі та Ісао Такахата разом із продюсером Тошіо Судзукі. Студія з’явилася після успіху фільму Міядзакі «Навсікая з Долини Вітрів», який часто пов’язують із початком історії «Ґіблі».

Серед найвідоміших фільмів студії — «Мій сусід Тоторо», «Принцеса Мононоке», «Віднесені привидами», «Мандрівний замок», «Рибка Поньо на кручі» та «Хлопчик і чапля».

Стрічки студії «Ґіблі» неодноразово номінувалися на «Оскар». «Віднесені привидами» отримали «Золотого ведмедя» Берлінале та «Оскар» за найкращий анімаційний фільм. «Хлопчик і чапля» у 2024 році здобув «Золотий глобус», премію BAFTA та «Оскар».

Того ж року студія отримала почесну «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі. Це був перший випадок, коли нагороду вручили не окремій людині, а колективу.

Премія принцеси Астурійської — одна з найпрестижніших міжнародних нагород Іспанії. Її щороку вручають за досягнення у сфері мистецтва, науки, гуманітарних і суспільних дисциплін. Церемонія нагородження відбувається в жовтні в Ов’єдо, столиці Астурії.

Премію фінансує Фонд принцеси Астурійської. Її заснував у 1980 році принц Астурійський Філіп, тодішній спадкоємець іспанського престолу. З 1981 року нагороду щороку вручають в Ов’єдо. Після коронації Філіпа VI у 2014 році оголосили, що з 2015-го фонд і премія матимуть ім’я принцеси Астурійської — відповідно до нинішньої спадкоємиці престолу, принцеси Леонор.

У сфері мистецтва цьогоріч премію вручили американській співачці Патті Сміт.

