Іван Назаренко 07 травня 2026
У Португалії відкриють перший у Європі великий притулок для колишніх циркових слонів

У Португалії відкривають перший у Європі великий притулок для слонів, які десятиліттями жили в цирках і зоопарках, пише The Guardian.

Уже наступного місяця туди перевезуть перших тварин — слониху Джулі, яку називають останнім цирковим слоном країни, та африканську слониху Карібу з бельгійського зоопарку.

Притулок створює благодійна організація Pangea в регіоні Алентежу, приблизно за 200 кілометрів від Лісабону. Спершу територія становитиме 28 гектарів, але в майбутньому її планують розширити до 405 гектарів.

За словами керівниці проєкту Кейт Мур, головна ідея — створити для слонів максимально природні умови з великими просторами для пересування, водоймами, можливістю соціалізації та мінімумом контакту з людьми. Відвідувачів у притулок не пускатимуть.

Слониха Джулі більшу частину життя провела в цирку Cardinali. Її привезли в Португалію з німецького зоопарку ще у 1988 році. Власник цирку Вітор Уго Кардіналі заявив, що рішення попрощатися з твариною було складним, але правильним.

У більшості країн ЄС використання диких тварин у цирках уже заборонено, а в Португалії заборона повністю набула чинності у 2025 році. Водночас багато зоопарків також поступово відмовляються від утримання слонів через складність забезпечення належних умов.

За оцінками зоозахисників, у Європі досі залишається близько 600 слонів у неволі. Частина з них живе на самоті, що вважається особливо шкідливим для цих соціальних тварин.

Фото: Casey Allen / Unsplash
