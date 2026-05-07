У Португалії відкриють перший у Європі великий притулок для колишніх циркових слонів

У Португалії відкривають перший у Європі великий притулок для слонів, які десятиліттями жили в цирках і зоопарках, пише The Guardian.

Уже наступного місяця туди перевезуть перших тварин — слониху Джулі, яку називають останнім цирковим слоном країни, та африканську слониху Карібу з бельгійського зоопарку.

Притулок створює благодійна організація Pangea в регіоні Алентежу, приблизно за 200 кілометрів від Лісабону. Спершу територія становитиме 28 гектарів, але в майбутньому її планують розширити до 405 гектарів.

Kariba is preparing for her move to Pangea Elephant Sanctuary in Portugal with the arrival of her training crate. Only when she’s fully comfortable will she make the journey.



— Born Free Foundation (@BornFreeFDN) April 14, 2026

За словами керівниці проєкту Кейт Мур, головна ідея — створити для слонів максимально природні умови з великими просторами для пересування, водоймами, можливістю соціалізації та мінімумом контакту з людьми. Відвідувачів у притулок не пускатимуть.

Слониха Джулі більшу частину життя провела в цирку Cardinali. Її привезли в Португалію з німецького зоопарку ще у 1988 році. Власник цирку Вітор Уго Кардіналі заявив, що рішення попрощатися з твариною було складним, але правильним.

У більшості країн ЄС використання диких тварин у цирках уже заборонено, а в Португалії заборона повністю набула чинності у 2025 році. Водночас багато зоопарків також поступово відмовляються від утримання слонів через складність забезпечення належних умов.

За оцінками зоозахисників, у Європі досі залишається близько 600 слонів у неволі. Частина з них живе на самоті, що вважається особливо шкідливим для цих соціальних тварин.