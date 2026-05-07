Джон Траволта екранізував власну книгу про авіацію для Apple TV — дивіться трейлер

Компанія Apple Original Films оприлюднила трейлер та офіційний постер нового художнього фільму «Propeller One-Way Night Coach». Джон Траволта виступив сценаристом, режисером, продюсером та оповідачем проєкту. Cвітова прем'єра стрічки відбудеться на Каннському кінофестивалі, де вона фігурує під французькою назвою «Vol de Nuit pour Los Angeles» («Нічний рейс до Лос-Анджелеса»).

Стрічка є екранізацією однойменної книги 1997 року, яку Траволта написав і проілюстрував сам. Сюжет надихнули дитячі спогади актора та його пристрасть до авіації.

Історія розгортається у часи «золотої ери» польотів. Головний герой, юний ентузіаст Джефф (Кларк Шотвелл), разом із матір’ю вирушає у подорож через усю країну до Голлівуду. Звичайний переліт перетворюється на значущу подію, де випадкові зупинки та зустрічі з пасажирами визначають подальше майбутнє хлопчика.

До акторського складу приєдналися Келлі Евістон-Квіннетт, Ольга Гоффманн, а також донька режисера — Елла Блю Траволта. Виробництво вели компанії JTP Films та Kids at Play. Картина орієнтована на широку сімейну аудиторію.

Глобальна прем'єра фільму на платформі Apple TV запланована на 29 травня 2026 року.