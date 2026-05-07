Японський ілюстратор створив мангу про екіпаж українського літака, який полює на «Шахеди»

Японський ілюстратор Мацуда Джюко анонсував нову мангу про російсько-українську війну. Вона має назву «Shahed Hunter» — «Мисливець на "Шахеди"». Про це художник повідомив у соцмережі X.

6月7日に東京ビッグサイトで開催されるコミティア156に参加します

新刊「シャヘドハンター」

連日ウクライナを襲う大量のシャヘド型ドローン

それを迎え撃つ旧式のレシプロ機の物語です pic.twitter.com/P8snhlvV9K — 松田重工 コミティア156 へ18b (@matsudaHI) May 6, 2026

У центрі сюжету — екіпаж старого легкомоторного навчального літака Як-52, який протистоїть масованим атакам російських дронів типу Shahed. У реальності такі екіпажі наближаються до ударних безпілотників і збивають їх зі стрілецької зброї.

Літак Як-52 над Одесою, 16 квітня 2026 року. Фото: Nina Liashonok / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Нову книгу Мацуда Джюко представить 7 червня під час фестивалю авторських коміксів COMITIA 156 у виставковому центрі Tokyo Big Sight у Токіо.

Раніше автор створив мангу «Привид Києва», натхнену історіями про українського пілота винищувача МіГ-29, який захищав небо над Києвом на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чи планують видати українське видання «Shahed Hunter», наразі невідомо.