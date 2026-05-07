Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Японський ілюстратор створив мангу про екіпаж українського літака, який полює на «Шахеди»

Ірина Маймур 07 травня 2026
707

Японський ілюстратор Мацуда Джюко анонсував нову мангу про російсько-українську війну. Вона має назву «Shahed Hunter» — «Мисливець на "Шахеди"». Про це художник повідомив у соцмережі X.

У центрі сюжету — екіпаж старого легкомоторного навчального літака Як-52, який протистоїть масованим атакам російських дронів типу Shahed. У реальності такі екіпажі наближаються до ударних безпілотників і збивають їх зі стрілецької зброї.

Літак Як-52 над Одесою, 16 квітня 2026 року. Фото: Nina Liashonok / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Нову книгу Мацуда Джюко представить 7 червня під час фестивалю авторських коміксів COMITIA 156 у виставковому центрі Tokyo Big Sight у Токіо.

Раніше автор створив мангу «Привид Києва», натхнену історіями про українського пілота винищувача МіГ-29, який захищав небо над Києвом на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чи планують видати українське видання «Shahed Hunter», наразі невідомо.

Мітки
Новини
Читайте також
Оголошено 15 українських фільмів, які отримають гранти від Netflix на розробку сценарію Британська оперна співачка, яка 30 років приховувала глухоту, повернула слух за допомогою імплантів Київська школа економіки відкриває перший в Україні студентський колівінг Джон Траволта екранізував власну книгу про авіацію для Apple TV — дивіться трейлер
«Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.