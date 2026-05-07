Британська оперна співачка, яка 30 років приховувала глухоту, повернула слух за допомогою імплантів

Іван Назаренко 07 травня 2026
Оперна співачка Джанін Рубек, яка понад 30 років приховувала втрату слуху, розповіла про «життєзмінну» операцію з подвійної кохлеарної імплантації, пише The Guardian.

Такий метод нині досліджують у Великій Британії, щоб у майбутньому зробити його доступним для тисяч пацієнтів.

72-річна мешканка Лондону має спадкову сенсоневральну втрату слуху — одну з найпоширеніших форм генетичної глухоти. Попри проблеми зі слухом, жінка роками виступала як мецо-сопрано в операх, оперетах і мюзиклах, зокрема на сцені Королівського оперного театру.

У 2019 році співачка отримала один кохлеарний імплант за програмою Міністерства охорони здоров'я Британії, оскільки нинішні рекомендації системи охорони здоров’я переважно дозволяють дорослим лише одну імплантацію. Другий імплант їй довелося оплачувати самостійно.

За словами Рубек, різниця між одним і двома імплантами виявилася колосальною: «Звук став повнішим, чіткішим і природнішим. Мені значно легше розуміти, звідки лунають звуки, особливо у людних місцях», — каже вона.

Співачка додає, що раніше через постійну необхідність концентруватися на розмовах відчувала сильну втому наприкінці дня, а проблеми зі слухом часто призводили до ізоляції та тривожності.

Тепер у Британії стартує масштабне дослідження подвійних кохлеарних імплантів для дорослих. У випробуванні візьмуть участь понад 250 людей із 14 лікарень. Частині встановлять один імплант, частині — два, щоб порівняти результати.

Дослідники сподіваються довести, що подвійна імплантація не лише покращує слух, а й зменшує соціальну ізоляцію, позитивно впливає на психічне здоров’я та якість життя загалом.

