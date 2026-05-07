Німецький турист відсудив тисячу євро у туроператора за зайняті шезлонги в готелі

Німецький турист виграв судовий позов проти туристичної компанії після невдалої відпустки на грецькому острові Кос. Чоловік відсудив грошову компенсацію через те, що він та його родина не могли скористатися лежаками біля басейну, оскільки їх заздалегідь «бронювали» інші гості за допомогою рушників. Про це пише The Guardian.

Відпочинок родини з двома дітьми у 2024 році коштував понад €7 тисяч. Попри високу вартість туру, чоловік щоранку був змушений брати участь у «перегонах» за вільними шезлонгами, але марно. Через це його діти були змушені лежати просто на бетонному покритті. Позивач стверджував, що персонал готелю та представники туроператора ігнорували його скарги та не вживали заходів, хоча це порушувало правила самого закладу.

Районний суд Ганновера став на бік туриста і призначив виплату в розмірі €986,70. Згідно із законодавством про пакетні тури, туроператор несе повну відповідальність за якість послуг, а готель у цьому випадку розглядається як агент оператора. Суддя наголосив, що організатор відпочинку зобов'язаний забезпечити систему, яка підтримує розумне співвідношення між кількістю гостей та наявних шезлонгів.

Також у рішенні зазначено, що туристи не мають самостійно вирішувати конфлікти та прибирати чужі рушники, оскільки запобігати таким ситуаціям — обов'язок персоналу.