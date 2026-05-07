Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Німецький турист відсудив тисячу євро у туроператора за зайняті шезлонги в готелі

Артем Черничко 07 травня 2026
1327
Німецький турист відсудив тисячу євро у туроператора за зайняті шезлонги в готелі

Німецький турист виграв судовий позов проти туристичної компанії після невдалої відпустки на грецькому острові Кос. Чоловік відсудив грошову компенсацію через те, що він та його родина не могли скористатися лежаками біля басейну, оскільки їх заздалегідь «бронювали» інші гості за допомогою рушників. Про це пише The Guardian.

Відпочинок родини з двома дітьми у 2024 році коштував понад €7 тисяч. Попри високу вартість туру, чоловік щоранку був змушений брати участь у «перегонах» за вільними шезлонгами, але марно. Через це його діти були змушені лежати просто на бетонному покритті. Позивач стверджував, що персонал готелю та представники туроператора ігнорували його скарги та не вживали заходів, хоча це порушувало правила самого закладу.

Районний суд Ганновера став на бік туриста і призначив виплату в розмірі €986,70. Згідно із законодавством про пакетні тури, туроператор несе повну відповідальність за якість послуг, а готель у цьому випадку розглядається як агент оператора. Суддя наголосив, що організатор відпочинку зобов'язаний забезпечити систему, яка підтримує розумне співвідношення між кількістю гостей та наявних шезлонгів.

Також у рішенні зазначено, що туристи не мають самостійно вирішувати конфлікти та прибирати чужі рушники, оскільки запобігати таким ситуаціям — обов'язок персоналу.

Фото: SimpleTree Fit / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Оголошено 15 українських фільмів, які отримають гранти від Netflix на розробку сценарію Британська оперна співачка, яка 30 років приховувала глухоту, повернула слух за допомогою імплантів Київська школа економіки відкриває перший в Україні студентський колівінг Японський ілюстратор створив мангу про екіпаж українського літака, який полює на «Шахеди»
«Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.