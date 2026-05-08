На Венеційській бієнале відкрили український павільйон з евакуйованою скульптурою з Покровська

На 61-й Венеційській бієнале 7 травня офіційно відкрили Національний павільйон України, повідомили в Мінкульті. Цьогоріч Україна презентує проєкт «Гарантії безпеки» — виставку художниці Жанни Кадирової за кураторства Ксенії Малих і Леоніда Марущака. Комісаркою павільйону є міністерка культури України Тетяна Бережна.

Проєкт присвячено темі невиконаних безпекових обіцянок, в обмін на які Україна віддала свій ядерний арсенал у 1996 році за Будапештським меморандумом.

Центральним об’єктом павільйону стала скульптура Жанни Кадирової «Оригамі Олень». У 2019 році її встановили у Покровську на Донеччині на постаменті, де раніше стояв радянський літак Су-7 — носій ядерної зброї. Через наближення лінії фронту у 2024 році скульптуру довелося терміново евакуювати.

«Коли ми створювали скульптуру у 2019 році, вона мала інший сенс. Це була декоративна скульптура для мирного парку. Зараз реальність зовсім інша — парку більше не існує, Покровськ повністю зруйнований. Ми проїхали майже 7 тисяч кілометрів і в кожному місті, де зупинялися, ми зустрічали людей з Покровська. У цьому проєкті є багато рівнів і один із них — про людей», — зазначила Жанна Кадирова.

Скульптуру оленя експонують у садах Джардіні підвішеною на крані вантажівки. Співкураторка Ксенія Малих пояснила такий жест як присвяту мільйонам українців, які втратили опору та свій дім через війну.

Інша частина виставки розміщена в українському павільйоні в Арсенале. Там представили відеодокументацію евакуації об'єкта та його тривалого шляху з Покровська до Венеції. Співкуратор проєкту Леонід Марущак наголосив, що тепер це не просто садово-паркова фігура, а «символ сучасності в контексті трансформацій історичних наративів». Також експозиція містить архівні матеріали, що безпосередньо пов’язані з підписанням Будапештського меморандуму.

Цьогорічна Венеційська бієнале триватиме до 22 листопада 2026 року.