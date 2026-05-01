Латвія організувала акцію протесту проти участі Росії на Венеційській бієнале

Латвійський павільйон Венеційської бієнале розпочав онлайн-протест проти участі Росії у виставці. Про це повідомили у заяві команди павільйону у соцмережах.

Представники Латвії заявили, що участь у бієнале для них — це можливість висловити позицію протесту проти допуску Росії до міжнародної мистецької події.

Вони наголошують, що присутність РФ нормалізує дії держави, яка веде війну та знищує культурну спадщину України. У межах кампанії команда закликала користувачів публікувати дописи з хештегом «Смерть у Венеції».

Також організатори протесту пропонують роздруковувати на одязі зображення, створене художником Крішом Салманісом. На ньому морський мотив Венеції сусідствує із вежою Кремля, а червоний колір, що використовується на логотипі бієнале, нагадує про кров.

Латвія заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія залишиться серед учасників. Раніше до критики долучилися й інші країни, зокрема Фінляндія, яка пригрозила обмежити свою участь.

Скандал навколо бієнале посилився після відставки міжнародного журі. Його члени раніше заявляли, що не розглядатимуть для нагород павільйони країн, чиї політичні лідери звинувачуються у воєнних злочинах.

Компромісом стала участь Росії у скороченому форматі: її павільйон працюватиме лише під час прев’ю з 5 до 8 травня для професійної аудиторії, після чого буде закритий. Надалі відвідувачам показуватимуть лише відеодокументацію проєкту.

Також Україна раніше звернулася до Італії з проханням не видавати візи російським учасникам.