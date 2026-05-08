Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Новий трилер авторки «Служниці» Фріди Мак-Фадден екранізують

Ірина Маймур 08 травня 2026
652

Новий роман Фріди Мак-Фадден, авторки трилера «Служниця», екранізують. Французька кінокомпанія Studiocanal придбала права на адаптацію книжки «Розлучення» («The Divorce») ще до її виходу, пише The Hollywood Reporter.

Книжка вийде 26 травня у видавництві Poisoned Pen Press. Фільм перебуває на ранній стадії розробки. Studiocanal повністю профінансує стрічку та працюватиме над нею разом із британською кінокомпанією Working Title.

Сценариста й режисера екранізації «Розлучення» поки що не оголосили.

«Розлучення» — психологічний трилер про помсту й виживання. У центрі сюжету — Наомі, домогосподарка, чиє життя руйнується після того, як чоловік виганяє її з дому, наймає адвокатів із розлучень, виводить гроші з рахунків і починає зустрічатися з молодшою жінкою. Наомі стежить за новою дівчиною чоловіка, а її цікавість поступово переростає в одержимість.

Роман розповідається від імені трьох персонажів і поступово розкриває токсичну основу шлюбу Наомі та Джеремі.

За словами CEO Studiocanal Анни Марш, «роман захоплює з перших сторінок, а Мак-Фадден має рідкісну здатність занурювати читача в тривожне відчуття комфорту, а потім різко змінювати його очікування».

Раніше роман Мак-Фадден «Служниця» екранізувала студія Lionsgate. Фільм режисера Пола Фіга із Сідні Свіні та Амандою Сейфрід вийшов наприкінці 2025 року й зібрав понад $400 мільйонів у світовому прокаті. Сиквел за книжкою «Таємниця служниці» («The Housemaid’s Secret») планують випустити у 2027 році.

Прев'ю відео

Фріда Мак-Фадден — це псевдонім авторки психологічних трилерів-бестселерів, перекладених понад 45 мовами. Вона отримувала International Thriller Writers Award і Goodreads Choice Award, а у 2026 році журнал TIME включив її до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Раніше Мак-Фадден уперше розкрила своє справжнє ім’я. Письменниця заявила, що її звати Сара Коен, а паралельно з літературною кар’єрою вона працює лікаркою-неврологинею. За її словами, вийти з тіні вона вирішила через постійні спекуляції навколо її особистості: в інтернеті обговорювали, чи існує Фріда Мак-Фадден насправді, чи це псевдонім групи авторів.

Фото: Mira Whiting / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Легендарний натураліст Девід Аттенборо святкує 100-річний ювілей Paramount і Warner Music хочуть зняти фільми про Бові, Мадонну та Дуа Ліпу Пол Маккартні представив чергову пісню з нового альбому — це його перший дует із Рінго Старром На Венеційській бієнале відкрили український павільйон з евакуйованою скульптурою з Покровська
«Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок травня 05 травня 2026 Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.