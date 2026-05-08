Новий трилер авторки «Служниці» Фріди Мак-Фадден екранізують

Новий роман Фріди Мак-Фадден, авторки трилера «Служниця», екранізують. Французька кінокомпанія Studiocanal придбала права на адаптацію книжки «Розлучення» («The Divorce») ще до її виходу, пише The Hollywood Reporter.

Книжка вийде 26 травня у видавництві Poisoned Pen Press. Фільм перебуває на ранній стадії розробки. Studiocanal повністю профінансує стрічку та працюватиме над нею разом із британською кінокомпанією Working Title.

Сценариста й режисера екранізації «Розлучення» поки що не оголосили.

«Розлучення» — психологічний трилер про помсту й виживання. У центрі сюжету — Наомі, домогосподарка, чиє життя руйнується після того, як чоловік виганяє її з дому, наймає адвокатів із розлучень, виводить гроші з рахунків і починає зустрічатися з молодшою жінкою. Наомі стежить за новою дівчиною чоловіка, а її цікавість поступово переростає в одержимість.

Роман розповідається від імені трьох персонажів і поступово розкриває токсичну основу шлюбу Наомі та Джеремі.

За словами CEO Studiocanal Анни Марш, «роман захоплює з перших сторінок, а Мак-Фадден має рідкісну здатність занурювати читача в тривожне відчуття комфорту, а потім різко змінювати його очікування».

Раніше роман Мак-Фадден «Служниця» екранізувала студія Lionsgate. Фільм режисера Пола Фіга із Сідні Свіні та Амандою Сейфрід вийшов наприкінці 2025 року й зібрав понад $400 мільйонів у світовому прокаті. Сиквел за книжкою «Таємниця служниці» («The Housemaid’s Secret») планують випустити у 2027 році.

Фріда Мак-Фадден — це псевдонім авторки психологічних трилерів-бестселерів, перекладених понад 45 мовами. Вона отримувала International Thriller Writers Award і Goodreads Choice Award, а у 2026 році журнал TIME включив її до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Раніше Мак-Фадден уперше розкрила своє справжнє ім’я. Письменниця заявила, що її звати Сара Коен, а паралельно з літературною кар’єрою вона працює лікаркою-неврологинею. За її словами, вийти з тіні вона вирішила через постійні спекуляції навколо її особистості: в інтернеті обговорювали, чи існує Фріда Мак-Фадден насправді, чи це псевдонім групи авторів.