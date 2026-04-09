Авторка бестселера «Служниця» Фріда Мак-Фадден розкрила своє справжнє ім'я

Авторка бестселера «Служниця» Фріда Мак-Фадден уперше розкрила своє справжнє ім'я. Вона заявила, що її звати Сара Коен і що, будуючи письменницьку кар’єру, вона паралельно працює лікаркою-неврологинею, пише Variety.

За словами письменниці, вийти з тіні вона вирішила через втому від постійних спекуляцій навколо її особистості. В інтернеті обговорювали, чи існує вона взагалі, чи це вигаданий псевдонім для групи авторів.

“The Housemaid” author Freida McFadden has unveiled her true identity. She said her real name is Sara Cohen, and she works as a brain doctor when not writing books:



Коен пояснила, що спочатку приховувала ім’я, аби це не вплинуло на її медичну практику. Вона планувала розкритися лише після того, як відійде від основної роботи. Зараз жінка скоротила медичну діяльність до кількох змін на місяць, що й дозволило зробити цей крок.

Попри це, письменниця не відмовляється від псевдоніма Фріда Мак-Фадден і продовжить видавати під ним книги. Вона підкреслює, що завжди була чесною з читачами у своїх історіях, навіть якщо її справжнє ім’я залишалося невідомим.

Роман «Служниця», який вийшов у 2022 році, став міжнародним хітом і приніс авторці широку популярність. Його вже екранізували — режисером виступив Пол Фіґ, головні ролі виконали Сідні Свіні та Аманда Сайфред. Фільм зібрав майже $400 мільйонів у світовому прокаті при бюджеті близько $35 мільйонів.