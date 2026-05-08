У школах США забороняють книжки про активізм, секс-освіту і ЛГБТК+ — дослідження

У США за 2024–2025 навчальний рік зросла кількість заборонених документальних книжок у шкільних бібліотеках і класах. Про це йдеться у новому звіті організації PEN America, пише The Guardian.

Дослідники проаналізували 3743 книги, які вилучали зі шкіл у період із липня 2024-го до червня 2025 року. Понад 1100 із них виявилися нонфікшном. Для порівняння, роком раніше цей показник був більш ніж удвічі нижчим.

Найчастіше під заборони потрапляли книжки про громадський активізм, соціальні рухи й права людини. Серед них книга про проблеми підлітків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та мемуари про нацистський концтабір.

У PEN America заявили, що тенденція свідчить про зростання антиінтелектуальних настроїв у системі освіти США. Директорка програми Freedom to Read Кейсі Міган зазначила, що цензура дедалі частіше охоплює не лише художню літературу, а й освітні та історичні матеріали.

Окремо у звіті звертають увагу на різке зростання кількості заборон книжок про сексуальну освіту. Серед прикладів — «You Know, Sex: Bodies, Gender, Puberty and Other Things» Корі Сільверберга.

Також непропорційно часто вилучали книги, пов’язані з ЛГБТК+-спільнотою. За даними PEN America, 39% заборонених книжок містили ЛГБТК+-персонажів, а 44% — історії або героїв із маргіналізованих спільнот.

Під заборони потрапляла і класика художньої літератури. Серед таких книжок — «451° за Фаренгейтом» Рея Бредбері, «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз та «Убити пересмішника» Гарпер Лі.

Організація PEN America веде моніторинг книжкових заборон із 2021 року. За цей час у США зафіксували понад 23 тисячі випадків вилучення книжок зі шкільних бібліотек.

Торік Національна оцінка освітнього прогресу США повідомила, що третина учнів 12 класу не володіє базовими навичками читання — це найгірший показник за останні 30 років.