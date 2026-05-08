Angry Birds включили до Всесвітньої зали слави відеоігор

Артем Черничко 08 травня 2026
Культова гра Angry Birds стала новим експонатом Всесвітньої зали слави відеоігор у музеї The Strong у Рочестері, штат Нью-Йорк. Проєкт фінської студії Rovio, що з’явився у 2009 році, визнали одним із найбільш впливових в історії індустрії, пише Variety.

З моменту запуску гру завантажили понад 5 мільярдів разів. Angry Birds фактично познайомила десятки мільйонів людей із сенсорним керуванням на смартфонах у той час, коли мобільні технології лише починали завойовувати світ.

Те, що починалося як проста гра з впізнаваним дизайном, перетворилося на величезний всесвіт. Сьогодні бренд охоплює не лише мобільні застосунки, а й анімацію, ліцензійні товари та навіть парки розваг.

«Ми глибоко вражені цим визнанням. Включення до Зали слави означає, що ми стоїмо пліч-о-пліч із найбільшими іменами в історії геймінгу», — зазначив креативний директор Angry Birds Бен Меттс. Він додав, що попри різноманітність форматів, в основі успіху залишається гумор та вічний конфлікт між іконічними птахами та їхніми вигадливими антагоністами.

Франшиза продовжує активно розвиватися і в кіноіндустрії. Після успішних повнометражних стрічок 2016 та 2019 років, творці готують до виходу третю частину — «Angry Birds у кіно 3». Прем’єру мультфільму заплановано на грудень цього року.

