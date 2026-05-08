Шакіра представила головну пісню чемпіонату світу з футболу 2026 року

Співачка Шакіра представила офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2026 року. Повна версія треку під назвою «Dai Dai» вийде 14 травня.

Артистка опублікувала в Instagram тизер композиції, який записала на стадіоні Maracanã Stadium після свого безкоштовного концерту в Ріо-де-Жанейро. У пісні Шакіра співає англійською та іспанською мовами.

Назва треку походить від італійського вислову «Dai Dai», що означає «Давай, давай» або «Вперед».

Для співачки це вже четверта участь у музичних проєктах, пов’язаних із чемпіонатами світу FIFA. У 2006 році вона виконувала «Hips Don’t Lie» на фіналі турніру, у 2010-му записала офіційний гімн «Waka Waka (This Time for Africa)», а у 2014 році виступила з піснею «La La La» на церемонії закриття турніру в Бразилії.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня та вперше відбуватиметься одразу в трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Фінал турніру запланований на 19 липня.