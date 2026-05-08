Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, записане за день до смерті, вперше покажуть повністю

Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, яке вона дала редактору журналу Life Річарду Меріману незадовго до смерті, вперше опублікують повністю у новій книзі «Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview», пише Variety.

До видання також увійдуть раніше неопубліковані фотографії з останньої фотосесії Монро, яку зняв фотограф Аллан Грант. Інтерв’ю частково вийшло в журналі Life 3 серпня 1962 року. Уже наступного вечора акторку знайшли мертвою, причиною смерті стало передозування барбітуратами, яке офіційно визнали самогубством.

В інтерв’ю Монро відверто говорила про свій статус секс-символу та ставлення до сексуальності в кіно. За її словами, вона не бачила в цьому нічого ганебного й навіть хотіла спробувати себе у більш еротичних сценах: «Якщо вже бути символом чогось, то краще сексу, ніж багатьох інших речей», — сказала акторка.

Вона також додала, що сексуальність є природною частиною людини, а справжнє мистецтво, на її думку, народжується саме з цієї природності.

Монро також порівняла славу з ікрою, мовляв, добре мати її час від часу, але якщо щодня — це швидко набридає.

В іншій частині розмови акторка згадала свою поїздку до Південної Кореї у 1954 році, де виступала перед американськими військовими. Саме тоді, за словами Монро, вона вперше усвідомила масштаб власної популярності. «Там сиділи 75 тисяч чоловіків у парках серед снігу, і коли я виходила на сцену, вони свистіли та скандували моє ім’я ще десять хвилин до початку виступу», — згадувала вона.

Повна версія інтерв’ю вийде напередодні 100-річчя від дня народження Монро — 1 червня 2026 року.