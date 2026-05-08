Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, записане за день до смерті, вперше покажуть повністю

Іван Назаренко 08 травня 2026
Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, яке вона дала редактору журналу Life Річарду Меріману незадовго до смерті, вперше опублікують повністю у новій книзі «Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview», пише Variety.

До видання також увійдуть раніше неопубліковані фотографії з останньої фотосесії Монро, яку зняв фотограф Аллан Грант. Інтерв’ю частково вийшло в журналі Life 3 серпня 1962 року. Уже наступного вечора акторку знайшли мертвою, причиною смерті стало передозування барбітуратами, яке офіційно визнали самогубством.

В інтерв’ю Монро відверто говорила про свій статус секс-символу та ставлення до сексуальності в кіно. За її словами, вона не бачила в цьому нічого ганебного й навіть хотіла спробувати себе у більш еротичних сценах: «Якщо вже бути символом чогось, то краще сексу, ніж багатьох інших речей», — сказала акторка.

Вона також додала, що сексуальність є природною частиною людини, а справжнє мистецтво, на її думку, народжується саме з цієї природності.

Монро також порівняла славу з ікрою, мовляв, добре мати її час від часу, але якщо щодня — це швидко набридає.

В іншій частині розмови акторка згадала свою поїздку до Південної Кореї у 1954 році, де виступала перед американськими військовими. Саме тоді, за словами Монро, вона вперше усвідомила масштаб власної популярності. «Там сиділи 75 тисяч чоловіків у парках серед снігу, і коли я виходила на сцену, вони свистіли та скандували моє ім’я ще десять хвилин до початку виступу», — згадувала вона.

Повна версія інтерв’ю вийде напередодні 100-річчя від дня народження Монро — 1 червня 2026 року.

Фото: Myron Ehrenberg / Wikimedia Commons
