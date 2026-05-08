Білий дім назвав Марка Гемілла «хворим» через ШІ-картинку з Дональдом Трампом у могилі

Білий дім розкритикував Марка Гемілла після того, як актор опублікував у соцмережі Bluesky згенероване ШІ-зображення Дональда Трампа у могилі з написом «If Only» («Якби ж то»). Про це повідомляє The Guardian.

Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у франшизі «Зоряні війни», згодом видалив допис та перепросив, заявивши, що не закликав до смерті президента. Він також додав, що Трамп «має прожити достатньо довго, щоб відповісти за свої злочини».

У відповідь акаунт Rapid Response 47, який належить Білому дому, назвав Гемілла хворою людиною: «Марк Гемілл — це просто хворий на голову. Ці божевільні радикальні ліві просто не можуть себе стримати. Саме така риторика стала причиною трьох замахів на нашого президента за останні два роки».

This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Минулого місяця озброєний чоловік намагався прорватися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, де перебував Трамп. Раніше також сталися вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, напад на чоловіка Ненсі Пелосі та вбивство законодавиці-демократки Мелісси Гортман.

Сам Трамп неодноразово потрапляв у критику через агресивні висловлювання. Зокрема, видання The Atlantic у 2024 році нарахувало близько 40 випадків, коли політик публічно схвалював або заохочував насильство щодо опонентів.