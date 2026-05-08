Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Білий дім назвав Марка Гемілла «хворим» через ШІ-картинку з Дональдом Трампом у могилі

Іван Назаренко 08 травня 2026
1209
Білий дім назвав Марка Гемілла «хворим» через ШІ-картинку з Дональдом Трампом у могилі

Білий дім розкритикував Марка Гемілла після того, як актор опублікував у соцмережі Bluesky згенероване ШІ-зображення Дональда Трампа у могилі з написом «If Only» («Якби ж то»). Про це повідомляє The Guardian.

Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у франшизі «Зоряні війни», згодом видалив допис та перепросив, заявивши, що не закликав до смерті президента. Він також додав, що Трамп «має прожити достатньо довго, щоб відповісти за свої злочини».

У відповідь акаунт Rapid Response 47, який належить Білому дому, назвав Гемілла хворою людиною: «Марк Гемілл — це просто хворий на голову. Ці божевільні радикальні ліві просто не можуть себе стримати. Саме така риторика стала причиною трьох замахів на нашого президента за останні два роки».

Минулого місяця озброєний чоловік намагався прорватися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, де перебував Трамп. Раніше також сталися вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, напад на чоловіка Ненсі Пелосі та вбивство законодавиці-демократки Мелісси Гортман.

Сам Трамп неодноразово потрапляв у критику через агресивні висловлювання. Зокрема, видання The Atlantic у 2024 році нарахувало близько 40 випадків, коли політик публічно схвалював або заохочував насильство щодо опонентів.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, записане за день до смерті, вперше покажуть повністю Шакіра представила головну пісню чемпіонату світу з футболу 2026 року Angry Birds включили до Всесвітньої зали слави відеоігор ChatGPT зможе сповіщати близьких про суїцидальні думки користувача
Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.