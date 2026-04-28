Дональд Трамп закликав звільнити телеведучого Джиммі Кіммела після стрілянини на зустрічі з журналістами

Президент США Дональд Трамп закликав звільнити ведучого Джиммі Кіммела після його жарту про першу леді Меланію Трамп під час пародійного виступу. Про це повідомляє CNN.

Йдеться про скетч Кіммела, у якому він пародіював White House Correspondents’ Dinner — традиційний захід, на якому верхівка уряду США вечеряє з журналістами. У своєму монолозі він, зокрема, пожартував, що перша леді «має вигляд жінки, яка скоро може стати вдовою».

Через кілька днів уже під час реального White House Correspondents’ Dinner стався інцидент із безпекою: озброєний чоловік намагався силою прорватися на захід, після чого президента і першу леді евакуювали.

Після цього Меланія Трамп різко розкритикувала ведучого. На своїй сторінці в X вона назвала його слова не гумором, а такими, що поглиблюють політичну хворобу в США, і заявила, що такі виступи поширюють ненависть: «Таким людям, як Кіммел, не слід давати можливості щовечора заглядати до наших осель, щоб сіяти ненависть», — додала перша леді.

До критики приєднався і Дональд Трамп. У дописі у соцмережі Truth Social він заявив, що телеканал ABC та його власник Disney мають негайно звільнити Кіммела, а його жарт він назвав огидним і таким, що може підбурювати до насильства.

Також речниця Білого дому Керолайн Левітт додала, що така риторика може впливати на радикально налаштованих людей.

Сам Кіммел відкинув закиди щодо розпалювання ненависті і пояснив, що мав на увазі різницю у віці подружжя: «Це був дуже легкий жарт на тему того, що йому майже 80, а вона молодша за мене. Я вже багато років відкрито виступаю проти насильства із застосуванням зброї».

Це не перший конфлікт між Кіммелом і Трампом. Ведучий давно будує свій образ на різкій сатирі щодо президента та його прихильників, а адміністрація Трампа раніше вже тиснула на мовників через його висловлювання. Зокрема, минулого року шоу Кіммела тимчасово зняли з ефіру після слів коміка про вбивство Чарлі Кірка.