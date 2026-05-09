Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Gmail зможе писати листи у стилі користувача

Ірина Маймур 09 травня 2026
94

Google оновлює ШІ-функцію Help me write у Gmail. Тепер вона зможе створювати чернетки листів у стилі користувача та додавати до них контекст із Gmail і Google Drive. Про це компанія повідомила у блозі.

Функція працюватиме на основі короткого запиту. Якщо для листа потрібні додаткові деталі, Help me write зможе звернутися до пов’язаних листів або файлів у Google Drive і автоматично вставити релевантну інформацію в чернетку.

Також інструмент враховуватиме тон і стиль попередніх листів користувача. У Google пояснюють, що це має скоротити час на пошук потрібних даних, копіювання, вставлення та форматування тексту.

Серед можливих сценаріїв — відповіді клієнтам і партнерам, надсилання документів колегам, звіти про прогрес проєктів, запити про допомогу всередині команди, обмін фідбеком, внутрішні оголошення, презентація нових проєктів, пошук партнерств, комунікація між учителями й батьками та підготовка грантових заявок.

Оновлення доступне за замовчуванням, якщо в Gmail увімкнено Gemini for Workspace і доступ Workspace Intelligence до Gmail. Для користувачів функція активуватиметься в запитах, де є релевантний контекст.

Розгортання jоновлення почалося 5 травня 2026 року. У Google зазначають, що поява функції в інтерфейсі може тривати понад 15 днів.

Оновлений Help me write буде доступний для тарифів Business Starter, Standard і Plus, Enterprise Starter, Standard і Plus, Google AI Plus, Pro та Ultra, а також Google AI Pro for Education.

Фото: Stephen Phillips — Hostreviews.cо.uk / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Білий дім назвав Марка Гемілла «хворим» через ШІ-картинку з Дональдом Трампом у могилі Останнє інтерв’ю Мерилін Монро, записане за день до смерті, вперше покажуть повністю Шакіра представила головну пісню чемпіонату світу з футболу 2026 року Angry Birds включили до Всесвітньої зали слави відеоігор
Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026 Що дивитися: 10 серіалів травня 05 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.