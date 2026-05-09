Gmail зможе писати листи у стилі користувача

Google оновлює ШІ-функцію Help me write у Gmail. Тепер вона зможе створювати чернетки листів у стилі користувача та додавати до них контекст із Gmail і Google Drive. Про це компанія повідомила у блозі.

Функція працюватиме на основі короткого запиту. Якщо для листа потрібні додаткові деталі, Help me write зможе звернутися до пов’язаних листів або файлів у Google Drive і автоматично вставити релевантну інформацію в чернетку.

Також інструмент враховуватиме тон і стиль попередніх листів користувача. У Google пояснюють, що це має скоротити час на пошук потрібних даних, копіювання, вставлення та форматування тексту.

Серед можливих сценаріїв — відповіді клієнтам і партнерам, надсилання документів колегам, звіти про прогрес проєктів, запити про допомогу всередині команди, обмін фідбеком, внутрішні оголошення, презентація нових проєктів, пошук партнерств, комунікація між учителями й батьками та підготовка грантових заявок.

Оновлення доступне за замовчуванням, якщо в Gmail увімкнено Gemini for Workspace і доступ Workspace Intelligence до Gmail. Для користувачів функція активуватиметься в запитах, де є релевантний контекст.

Розгортання jоновлення почалося 5 травня 2026 року. У Google зазначають, що поява функції в інтерфейсі може тривати понад 15 днів.

Оновлений Help me write буде доступний для тарифів Business Starter, Standard і Plus, Enterprise Starter, Standard і Plus, Google AI Plus, Pro та Ultra, а також Google AI Pro for Education.