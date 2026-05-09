Хасидську синагогу на Тернопільщині перетворять на культурно-мистецький центр

Львівське архітектурне бюро A7 Architects завершило перший етап проєкту відновлення хасидської синагоги в Чорткові на Тернопільщині.

Йдеться про проєкт реставраційного ремонту даху. Наступний етап передбачає реставрацію будівлі з пристосуванням під культурно-мистецький центр.

Синагога розташована в центрі Чорткова. Її збудували у 1905–1909 роках за проєктом віденського архітектора Ганса Гельдкремера. Будівля є пам’яткою єврейської сакральної архітектури Поділля та виконана в еклектичному стилі з мавританськими мотивами.

Синагога неодноразово переживала руйнування. Під час Першої світової війни її частково пошкодили, згодом будівлю відновили. Під час Другої світової вона знову постраждала, а в радянський період втратила свою первісну функцію: спершу тут був склад, потім — Станція юних техніків. Через це було втрачено частину історичних інтер’єрів.

Для Чорткова ця історія пов’язана і з втратою самої громади. Під час Голокосту єврейську громаду міста фактично знищили. До Другої світової війни євреї становили близько 30 % населення Чорткова. Нині їхня частка не сягає і одного відсотка.

У майбутньому культурно-мистецькому центрі планують облаштувати головний зал для подій, коворкінг, книгарню, кафе, простір для гуртків, технічні й адміністративні приміщення.

Реставрацію даху профінансує швейцарський фонд ALIPH Foundation, який підтримує відновлення історичних пам’яток. На початкові роботи фонд виділив $100 тисяч.

Раніше львівська компанія Skeiron провела лазерне 3D-сканування синагоги. Це допоможе точніше відновити будівлю та зберегти її історичний вигляд.

В A7 Architects зазначають, що шукають людей і партнерів, які хочуть долучитися до створення нового мистецького простору на Тернопільщині.