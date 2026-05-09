Британський актор Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові

Ірина Маймур 09 травня 2026
Британський актор і амбасадор UNICEF UK Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Кишиневі. Про це повідомляє London Post.

Під час поїздки він побував у школах та освітніх центрах, які підтримує UNICEF і які створили для українських дітей, змушених виїхати через війну. Зокрема, актор відвідав освітній центр «Дивосвіт» у столиці Молдови.

У центрі Гіддлстон провів із дітьми кілька годин: вони танцювали, грали, спілкувалися, навчалися онлайн, вивчали мови й займалися музикою. Актор також поспілкувався з матерями, які розповіли про досвід виїзду з України, втрати, невизначеність і шлях до безпеки.

«Моє найсильніше враження від цього дня — надзвичайний контраст. Контраст між світлом, радістю, грайливістю, енергією та життєрадісністю дітей, яких я сьогодні зустрів, і глибиною болю та історіями боротьби, про які мені розповідали їхні матері й опікуни», — сказав Гіддлстон.

У Кишиневі актор також зустрів дев’ятирічну Мілану та її маму Юлію, які виїхали з Херсона. У центрі дівчинка продовжує навчатися онлайн за українською програмою, а також бере участь у музичних, танцювальних і психосоціальних заняттях.

Фільм UNICEF про поїздку Гіддлстона до Молдови покажуть під час благодійного футбольного матчу Soccer Aid for UNICEF. Актор також вийде на поле — це буде його третя участь у матчі. Трансляція події відбудеться 31 травня на каналах ITV1, ITVX, STV та STV Player.

У UNICEF UK зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Україна пережила одну з найбільших криз вимушеного переміщення в Європі за новітню історію. Близько 9,7 мільйонів людей нині залишаються переміщеними.

Том Гіддлстон — британський актор, найбільш відомий за роллю Локі у кіновсесвіті Marvel. Він зіграв цього персонажа у фільмах «Тор», «Месники», «Тор 2: Царство темряви», «Тор: Раґнарок» і «Месники: Війна нескінченності».

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
