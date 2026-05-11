Серіал «Юнацтво» встановив рекорд премії BAFTA за кількістю нагород

Серіал «Юнацтво» став головним переможцем телевізійної премії BAFTA 2026, отримавши одразу чотири нагороди — це рекорд церемонії. Про це повідомляє BBC.

Проєкт Netflix, який після прем’єри у березні 2025 року став однією з найбільш обговорюваних драм у Британії, переміг у категорії «Найкращий мінісеріал». Також нагороди за акторську гру отримали Стівен Грем, Оуен Купер та Крістін Тремарко.

16-річний Купер став наймолодшим переможцем в історії BAFTA у категорії «Найкращий актор другого плану». У промові він згадав The Beatles та процитував Джона Леннона.

Стівен Грем отримав свою першу BAFTA після семи попередніх номінацій. Актор закликав молодих людей не боятися йти у професію та завершив промову словами: «Все, що нам потрібно — це любов», знову пославшись на The Beatles.

BAFTA winner Owen Cooper outlines the three things you need in life #BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/EODgGYgXLH — BAFTA (@BAFTA) May 10, 2026

Найкращою драмою року став серіал «Code of Silence» із Роуз Ейлінг-Елліс у ролі глухої жінки, яка допомагає поліції завдяки навичкам читання по губах.

У категорії «Найкраща акторка» перемогла Наргес Рашиді за роль Назанін Загхарі-Раткліфф у драмі «Prisoner 951».

Найкращим міжнародним проєктом став сатиричний серіал «Кіностудія». У своїй промові творець шоу Сет Роген згадав Кетрін О’Гару.

Congratulations to The Studio team on their BAFTA TV Award. pic.twitter.com/RqpzUfCX7s — Apple TV (@AppleTV) May 10, 2026

Одним із найбільш обговорюваних моментів церемонії стала перемога документального фільму «Gaza: Doctors Under Attack», який раніше відмовилася показувати BBC через побоювання щодо неупередженості. Під час вручення команда стрічки розкритикувала рішення мовника та заявила про спроби цензури.

Почесну нагороду BAFTA Fellowship отримала 91-річна Мері Бері. У промові вона згадала свого сина Вільяма, який загинув у ДТП у 1989 році.

Спеціальну нагороду також вручили телеведучому та фінансовому експертові Мартіну Льюїсу. Під час емоційного виступу він розповів про смерть матері, коли йому було 11 років, і присвятив нагороду споживчій журналістиці.