Розробник створив український аналог IMDb — сервіс «Стрічка»

Ірина Маймур 12 травня 2026


Український розробник створив сервіс «Стрічка» — каталог фільмів, серіалів і YouTube-шоу, який допомагає знайти, де їх можна легально подивитися в Україні. Про запуск автор проєкту із ніком Creepy_Beard повідомив на Reddit.

За його словами, ідея виникла через брак зручного сервісу зі списками, рекомендаціями та інформацією про доступність фільмів і серіалів на легальних платформах.

«Думалось, чого мені не вистачає: списку та рекомендацій по фільмах, серіалах і так далі та де їх можна легально подивитися в Україні», — написав автор.

Наразі «Стрічка» працює в бета-режимі. Розробник зазначає, що спершу планував зробити проєкт за один-два тижні, але робота зайняла близько півтора місяця, і частину запланованого функціоналу ще не завершили.

Одна з головних функцій сервісу — можливість створювати власні списки фільмів і ділитися ними з друзями. Автор пояснює, що це може бути корисно, коли потрібно разом обрати фільм на вечір або перенести списки з нотаток у зручніший формат.

Також сервіс має допомагати шукати фільми, доступні за конкретними підписками користувача. За словами розробника, саме незручний пошук на платформах і слабкі рекомендації стали одними з причин створення «Стрічки».

Проєкт автор називає некомерційним. Він не планує розміщувати банерну рекламу, натомість розглядає можливість додати на сайт посилання на перевірені збори, зокрема на підтримку ЗСУ.

Після старту розробник також оновив адресу сервісу: через труднощі з кириличним доменом він придбав новий і переніс проєкт на strichka.fun.

Зображення: «Стрічка»; Tyson Moultrie / Unsplash
