Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зірка «Пуститися берега» Аарон Пол доєднався до акторського складу серіалу «Фолаут»

Іван Назаренко 12 травня 2026
315
Зірка «Пуститися берега» Аарон Пол доєднався до акторського складу серіалу «Фолаут»

До акторського складу третього сезону серіалу «Фолаут» приєднався Аарон Пол. Про це повідомляє Deadline.

Також у новому сезоні Аннабел О’Гаґан та Дейв Реджістер отримали статус постійних акторів серіалу. Раніше, у другому сезоні, до основного складу вже перевели Френсіс Тернер.

Серіал створюють Джонатан Нолан і Ліза Джой разом зі студією Kilter Films. Шоуранерами залишаються Женева Робертсон-Дворет і Ґрем Ваґнер.

Для Аарона Пола це вже не перша співпраця з Ноланом і Джой — раніше актор знімався у фінальному сезоні серіалу «Світ Дикого Заходу». Найбільшу популярність Полу принесла роль Джессі Пінкмана у «Пуститися берега», за яку він отримав кілька премій «Еммі» .

«Фолаут» заснований на однойменній серії відеоігор від Black Isle Studios і Bethesda Game Studios. Події шоу розгортаються за 200 років після ядерного апокаліпсису, коли мешканці комфортних підземних сховищ виходять у спустошений світ і стикаються з хаотичним та жорстоким суспільством.

У серіалі також знімаються Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Ґоґґінс, Кайл Маклоклен та Мойзес Аріас.

За даними Prime Video, перші два сезони серіалу вже зібрали понад 100 мільйонів переглядів і входять до четвірки найуспішніших релізів платформи за всю її історію.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.