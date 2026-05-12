Зірка «Пуститися берега» Аарон Пол доєднався до акторського складу серіалу «Фолаут»

До акторського складу третього сезону серіалу «Фолаут» приєднався Аарон Пол. Про це повідомляє Deadline.

Також у новому сезоні Аннабел О’Гаґан та Дейв Реджістер отримали статус постійних акторів серіалу. Раніше, у другому сезоні, до основного складу вже перевели Френсіс Тернер.

Серіал створюють Джонатан Нолан і Ліза Джой разом зі студією Kilter Films. Шоуранерами залишаються Женева Робертсон-Дворет і Ґрем Ваґнер.

Okie dokie, please welcome Aaron Paul to Season Three!!! pic.twitter.com/otHfWwsV3O — FALLOUT (@falloutonprime) May 11, 2026

Для Аарона Пола це вже не перша співпраця з Ноланом і Джой — раніше актор знімався у фінальному сезоні серіалу «Світ Дикого Заходу». Найбільшу популярність Полу принесла роль Джессі Пінкмана у «Пуститися берега», за яку він отримав кілька премій «Еммі» .

«Фолаут» заснований на однойменній серії відеоігор від Black Isle Studios і Bethesda Game Studios. Події шоу розгортаються за 200 років після ядерного апокаліпсису, коли мешканці комфортних підземних сховищ виходять у спустошений світ і стикаються з хаотичним та жорстоким суспільством.

У серіалі також знімаються Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Ґоґґінс, Кайл Маклоклен та Мойзес Аріас.

За даними Prime Video, перші два сезони серіалу вже зібрали понад 100 мільйонів переглядів і входять до четвірки найуспішніших релізів платформи за всю її історію.