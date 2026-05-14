Київський Музей Ханенків відкрив онлайн-доступ до своєї колекції

Ельміра Еттінгер 14 травня 2026
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві запустив сайт, де можна досліджувати його колекцію онлайн. Про це повідомили в соцмережах музею.

Ресурс поки що працює в тестовому режимі. Наразі для перегляду доступні 99 музейних предметів, а згодом на сайті планують представити повну відкриту колекцію музею.

У Музеї Ханенків зазначають, що онлайн-платформа дає змогу залишатися поруч із колекцією в час, коли основна експозиція тимчасово недоступна для публічного огляду з міркувань безпеки.

На сайті можна користуватися пошуком і фільтрувати роботи за технікою, матеріалами, місцем створення та іншими параметрами.

Інформація для платформи базується на новій музейній базі даних Collective Access, яку нещодавно запустили в музеї для обліку фондів.

Головне зібрання музею — художня колекція Богдана та Варвари Ханенків, українських благодійників кінця XIX — початку XX століття. У фондах музею зберігається понад 25 тисяч предметів, близько тисячі з яких зазвичай експонують постійно.

Над створенням сайту працювала команда SiteGist. Сайт і базу даних створили за підтримки Everyday Refugees Foundation.

Фото: Музей Ханенків
