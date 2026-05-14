FIFA проведе перше в історії шоу у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу — виступатимуть Шакіра, Мадонна та BTS

Шакіра, Мадонна і BTS виступлять на першому в історії шоу у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу. Про це повідомила FIFA.

Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium в Нью-Джерсі. Турнір стартує 11 червня у Мехіко, а матчі проходитимуть у США, Канаді та Мексиці.

За постановку шоу відповідатиме фронтмен Coldplay Кріс Мартін. Виступ стане частиною кампанії FIFA Global Citizen Education Fund — ініціативи, яка має зібрати $100 мільйонів на доступ до освіти й футболу для дітей у різних країнах світу.

У FIFA зазначили, що з кожного квитка на матчі чемпіонату один долар перераховуватимуть до фонду ініціативи.

В анонсі з’явився Кріс Мартін разом із персонажами «Маппетів» і «Вулиці Сезам», а також коротко показали учасників BTS. Для корейського гурту це стане одним із наймасштабніших міжнародних виступів після повернення учасників із військової служби.

Також нещодавно Шакіра представила головну пісню чемпіонату світу. Повна версія треку під назвою «Dai Dai» вийде 14 травня.

Президент FIFA Джанні Інфантіно ще минулого року називав ідею шоу історичним моментом для чемпіонату світу. Формат надихнули перерви на Супербоулі, хоча офіційні футбольні правила нині обмежують перерву між таймами 15 хвилинами. У FIFA поки що не уточнили, чи змінюватимуть регламент під концерт.