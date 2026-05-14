Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Три українські заклади можуть потрапити до рейтингу найкращих кав’ярень Європи

Ірина Маймур 14 травня 2026
708

Три українські кав'ярні увійшли до відбору Europe’s 100 Best Coffee Shops від The World’s 100 Best Coffee Shops.

Серед номінантів — львівські кав’ярні Svit Kavy і Black Honey, а також київська TAKAVA 1.0.

Це перший масштабний європейський рейтинг кав’ярень, у межах якого сформують список 100 найкращих закладів Європи. На результат впливають якість кави, їжі та випічки, атмосфера, професіональність бариста, стабільність якості, інноваційність, рівень обслуговування, екологічні практики і залученість у життя спільноти.

Наразі триває етап відбору. Голоси відвідувачів складають 30% підсумкового результату. Проголосувати за українські кав'ярні можна до 18 травня за посиланням.

Фінальний список оголосять 25 червня 2026 року під час події World of Coffee Europe у Брюсселі.

Раніше Svit Kavy, Black Honey і TAKAVA також претендували на місце в міжнародному рейтингу The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, однак до фінальної сотні не потрапили.

Фото: Svit Kavy
Мітки
Новини
Читайте також
У Китаї запустять повністю автоматизований поїзд метро Автомобіль із серіалу «Лицар доріг», який роками стоїть у музеї, отримав штраф за перевищення швидкості Київський Музей Ханенків відкрив онлайн-доступ до своєї колекції FIFA проведе перше в історії шоу у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу — виступатимуть Шакіра, Мадонна та BTS
Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026 Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.