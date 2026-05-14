Три українські заклади можуть потрапити до рейтингу найкращих кав’ярень Європи

Три українські кав'ярні увійшли до відбору Europe’s 100 Best Coffee Shops від The World’s 100 Best Coffee Shops.

Серед номінантів — львівські кав’ярні Svit Kavy і Black Honey, а також київська TAKAVA 1.0.

Це перший масштабний європейський рейтинг кав’ярень, у межах якого сформують список 100 найкращих закладів Європи. На результат впливають якість кави, їжі та випічки, атмосфера, професіональність бариста, стабільність якості, інноваційність, рівень обслуговування, екологічні практики і залученість у життя спільноти.

Наразі триває етап відбору. Голоси відвідувачів складають 30% підсумкового результату. Проголосувати за українські кав'ярні можна до 18 травня за посиланням.

Фінальний список оголосять 25 червня 2026 року під час події World of Coffee Europe у Брюсселі.

Раніше Svit Kavy, Black Honey і TAKAVA також претендували на місце в міжнародному рейтингу The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, однак до фінальної сотні не потрапили.