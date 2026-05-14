Автомобіль із серіалу «Лицар доріг», який роками стоїть у музеї, отримав штраф за перевищення швидкості

Музей ретроавтомобілів Volo Museum у штаті Іллінойс отримав штраф за перевищення швидкості у Нью-Йорку через копію культового автомобіля KITT із серіалу «Лицар доріг». Машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції музею, пише The Guardian.

Музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою 22 квітня в районі Брукліну. У документі йшлося, що чорний Pontiac Trans Am, схожий на KITT, їхав на 9 миль швидше за дозволений ліміт.

Серіал «Лицар доріг» виходив із 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського Майкла Найта, якого грав Девід Гассельгофф, і його «розумний» автомобіль KITT, що допомагав боротися зі злочинцями. Шоу стало хітом задовго до того, як Гассельгофф прославився завдяки «Рятувальникам Малібу».

На фото з камери видно автомобіль із кастомним номерним знаком «KNIGHT». Система автоматично прив’язала його до музею в штаті Іллінойс і виписала штраф саме закладу. У музеї заявили, що їхня копія KITT не рухалася роками, й пожартували у соцмережах: «Хтось має номер Девіда Гассельгоффа? Він винен нам $50».

'Knight Rider' car hit with NYC speeding ticket - despite sitting on display inside Illinois museum https://t.co/2ALS005TTP pic.twitter.com/DgHwZvooEe — New York Post (@nypost) May 13, 2026

У Volo Museum кажуть, що планують оскаржити штраф. Там також наголосили, що автомобіль у їхній колекції не використовувався у зйомках серіалу, але був створений у 1991 році Марком Скрикані за оригінальними кресленнями шоу для продажу аксесуарів, із яких можна було зібрати власну копію такої машини.

Історія репліки має ще одну цікаву деталь: раніше вона належала Джорджу Баррісу — дизайнеру оригінального Бетмобіля із серіалу «Бетмен» із Адамом Вестом. Пізніше Барріс працював і над виробництвом «Лицаря доріг», а також залишив свій автограф на музейному автомобілі.