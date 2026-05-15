Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Представниця України Leléka пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2026»

Ірина Маймур 15 травня 2026
1187

Українська співачка Leléka пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2026» із піснею «Ridnym». Вона виступила в другому півфіналі під номером 12.

Прев'ю відео

Другий півфінал відбувся 14 травня у Відні на арені Wiener Stadthalle. За його результатами до фіналу також пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Пісню «Ridnym» виконали Вікторія Лелека та бандурист Ярослав Джусь — композитор, засновник гурту «Шпилясті кобзарі», аранжувальник і популяризатор бандури. Вперше в історії конкурсу на сцені «Євробачення» прозвучала українська бандура.

Постановником номера став режисер та кліпмейкер Ілля Дуцик. Образ для виступу створила дизайнерка Лілія Літковська, засновниця бренду LITKOVSKA.

70-й пісенний конкурс «Євробачення» проходить в австрійській столиці. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня.

До фіналу вийшли 20 переможців двох півфіналів. Також автоматично пройшли країни «великої четвірки» — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія — і переможниця попереднього року Австрія.

Україна проходить до фіналу «Євробачення» з моменту запровадження півфіналів у 2004 році — за винятком 2015-го та 2019 років, коли країна не брала участі в конкурсі.

Фото надане БЖ Leléka
Мітки
Новини
Читайте також
У застосунку «Дія» з’явився ШІ-агент на основі Gemini У Каннах покажуть документальний фільм про останнє інтерв'ю Джона Леннона, записане у день смерті Заміський парк «XII Місяців» на Київщині вперше покаже рідкісного чорного леопарда і новонароджену антилопу Meta дозволить батькам бачити, що формує алгоритми підлітків в Instagram
Що сниться Лолі Лабуро 14 травня 2026 Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026 Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.