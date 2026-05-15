Представниця України Leléka пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2026»

Українська співачка Leléka пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2026» із піснею «Ridnym». Вона виступила в другому півфіналі під номером 12.

Другий півфінал відбувся 14 травня у Відні на арені Wiener Stadthalle. За його результатами до фіналу також пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Пісню «Ridnym» виконали Вікторія Лелека та бандурист Ярослав Джусь — композитор, засновник гурту «Шпилясті кобзарі», аранжувальник і популяризатор бандури. Вперше в історії конкурсу на сцені «Євробачення» прозвучала українська бандура.

Постановником номера став режисер та кліпмейкер Ілля Дуцик. Образ для виступу створила дизайнерка Лілія Літковська, засновниця бренду LITKOVSKA.

70-й пісенний конкурс «Євробачення» проходить в австрійській столиці. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня.

До фіналу вийшли 20 переможців двох півфіналів. Також автоматично пройшли країни «великої четвірки» — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія — і переможниця попереднього року Австрія.

Україна проходить до фіналу «Євробачення» з моменту запровадження півфіналів у 2004 році — за винятком 2015-го та 2019 років, коли країна не брала участі в конкурсі.