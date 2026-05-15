У застосунку «Дія» з’явився ШІ-агент на основі Gemini

У мобільному застосунку «Дія» запустили ШІ-агента Дія.AI. Раніше він був доступний на порталі, а тепер працює і в застосунку в режимі відкритого бета-тестування.

Дія.AI створений на основі Gemini від Google. Він аналізує запит користувача, знаходить потрібні дані в реєстрах і допомагає отримати послугу в чаті — без ручного пошуку сервісів та заповнення форм.

У застосунку ШІ-агент наразі підтримує три послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини та сплату штрафів ПДР.

Витяг про місце проживання формується автоматично. Статус документа — «в обробці» чи «готово» — можна побачити в чаті, а готовий витяг завантажити одразу в діалозі.

Для дитини витяг можна сформувати окремо або одразу для всіх дітей — достатньо відмітити потрібні дані.

У випадку зі штрафами ПДР Дія.AI надсилає в чат інформацію про порушення: дату, суму і деталі. Після сплати в діалозі з’являється квитанція та статус платежу.

На порталі «Дія» ШІ-агент також може сформувати довідку про доходи — за кілька хвилин і без ручного введення даних.

Щоб скористатися Дія.AI у смартфоні, потрібно оновити застосунок «Дія», натиснути на іконку ШІ-агента й написати запит у чаті. Для окремих операцій знадобиться Дія.Підпис і стабільний доступ до інтернету.

У Мінцифри зазначають, що персональні дані не передаються до загальної моделі Gemini, а обробляються в захищеному середовищі «Дії».