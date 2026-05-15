Співачка Голзі зіграє головну роль у горорі — фільм продюсує одна із сестер Вачовскі

Американська співачка й акторка Голзі зіграє головну роль у психосексуальному горорі «Замінник» («Replacer»), пише Deadline.

Сценарій до фільму вона написала разом зі своїм партнером, актором і режисером Аваном Джоґіа. Він також поставить стрічку.

Виконавчою продюсеркою проєкту стане Ліллі Вачовскі — одна зі співтворчинь трилогії «Матриця».

За сюжетом, Голзі зіграє Проксі — діджейку, яка опиняється в Монреалі. Там вона знайомиться з художником і його друзями, які керують підпільною радіостанцією.

Згодом трансляцію станції починає спотворювати загадковий сигнал, прихований глибоко під системою міського метро. Проксі має втекти, перш ніж звук перетворить її та нових знайомих на щось «дике, первісне й невпізнаване».

Ліллі Вачовскі описала сценарій як «сюрреалістичне занурення в жанровий мікс горору, трилера й комедії на тлі рідко показаної монреальської субкультури». За її словами, у фільмі відчувається вплив Девіда Кроненберга, Алекса Кокса, Тоні Скотта та Джона Карпентера.

Аван Джоґіа називає «Замінник» «клубним горором», поєднаним із романтичною історією про належність і спільноту.

Проєкт представлять на кіноринку Каннського фестивалю. Голзі та Джоґіа мають приїхати до Канн, щоби підтримати запуск фільму і провести зустрічі з потенційними покупцями.

Права на стрічку в Північній Америці представляють CAA Media Finance та UTA Independent Film Group. Міжнародні продажі веде Film Mode Entertainment.

Останніми роками Голзі знімалася у фільмі жахів «МаXXXін» — третій частині трилогії «X», а також у стрічці «Американа» разом із Сідні Свіні та Полом Волтером Гаузером.