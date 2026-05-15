У США затримали чоловіка, якого 30 років розшукували за вбивство вокаліста панк-гурту Cold as Life

Іван Назаренко 15 травня 2026
Американські правоохоронці затримали чоловіка, якого понад 30 років розшукували за вбивство вокаліста хардкор-панк-гурту Cold as Life Родні Барджера. Підозрюваного Річарда Верстіна знайшли в Панамі після десятиліть переховування, пише The Guardian.

За даними поліції, Верстіна затримали 29 квітня у парку для собак у місті Панама-Сіті. Під час арешту він мав при собі фальшиві документи, однак його особу підтвердили за відбитками пальців.

Слідчі вважають, що у вересні 1993 року Верстін застрелив свого друга й сусіда по кімнаті Родні Барджера, більш відомого під сценічним ім’ям Rawn Beauty. За версією поліції, музиканта вбили пострілом у голову, коли той спав у будинку в Детройті.

Правоохоронці затримали Верстіна ще за кілька днів після смерті Барджера, але він зник перед судом. Ордер на його арешт видали у 1994 році.

У Службі маршалів США заявили, що підозрюваний роками використовував різні псевдоніми та кілька разів потрапляв у поле зору поліції, однак його справжню особу тоді не встановили. Один із федеральних агентів описав його як «привида з 1994 року».

Після затримання Верстін нібито визнав, що роками переховувався від американської влади. Також він повідомив, що нелегально потрапив до Панами у 2005 році та так і не отримав легального статусу.

Гурт Cold as Life заснували у 1988 році. Видання Revolver називало Барджера «легендарним шаленцем» детройтської хардкор-сцени та відзначало його талант агресивного вокаліста й поета андеграунду.

