Метью Макконагі розповів, що колись втік із Голлівуду в Перу, де жив під вигаданим ім'ям

Метью Макконагі поділився, що на початку своєї кар’єри втік із Голлівуду в Перу, де прожив 22 дні без електрики, намагаючись впоратися з тиском раптової слави, пише Variety.

В інтерв’ю для подкасту No Magic Pill актор зізнався, що тоді повністю відмовився від свого образу й просив називати його Матео, оскільки хотів дистанціюватися від статусу знаменитості.

За його словами, після стрімкого успіху він почав сумніватися, де закінчується справжній він і починається образ, створений славою та Голлівудом: «Мені потрібно було знову відчути землю під ногами», — пояснив Макконагі.

Matthew McConaughey once exiled himself from Hollywood and lived as Mateo in Peru for 22 days without electricity.



“I needed to get my feet on the ground. So I click out. Boom. Go to Peru. I needed to find it, to check the validation. I knew I had it, I just had to go prove it… pic.twitter.com/RV7pwtWWJ2 — Variety (@Variety) May 15, 2026

Перші 12 днів у Перу актор назвав дивними, але згодом ця ізоляція стала для нього переломним моментом. Макконагі каже, що зміг би жити й без свого статусу та кар’єри.

Це був не останній випадок, коли Макконагі дистанціювався від Голлівуду. Через роки актор разом із сім’єю переїхав у Техас, коли втомився від того, що студії постійно пропонували йому ролі у романтичних комедіях після успіху фільмів «Весільний переполох» і «Як позбутися хлопця за 10 днів».

Актор зізнався, що тоді навіть думав повністю змінити професію — викладати у школі, стати диригентом або працювати гідом у дикій природі. За словами Макконагі, остаточно Голлівуд зрозумів серйозність його намірів після того, як він відмовився від пропозиції знятися в черговій романтичній комедії за $14,5 мільйона.