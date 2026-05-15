Іван Назаренко 15 травня 2026
Метью Макконагі розповів, що колись втік із Голлівуду в Перу, де жив під вигаданим ім'ям

Метью Макконагі поділився, що на початку своєї кар’єри втік із Голлівуду в Перу, де прожив 22 дні без електрики, намагаючись впоратися з тиском раптової слави, пише Variety.

В інтерв’ю для подкасту No Magic Pill актор зізнався, що тоді повністю відмовився від свого образу й просив називати його Матео, оскільки хотів дистанціюватися від статусу знаменитості.

За його словами, після стрімкого успіху він почав сумніватися, де закінчується справжній він і починається образ, створений славою та Голлівудом: «Мені потрібно було знову відчути землю під ногами», — пояснив Макконагі.

Перші 12 днів у Перу актор назвав дивними, але згодом ця ізоляція стала для нього переломним моментом. Макконагі каже, що зміг би жити й без свого статусу та кар’єри.

Це був не останній випадок, коли Макконагі дистанціювався від Голлівуду. Через роки актор разом із сім’єю переїхав у Техас, коли втомився від того, що студії постійно пропонували йому ролі у романтичних комедіях після успіху фільмів «Весільний переполох» і «Як позбутися хлопця за 10 днів».

Актор зізнався, що тоді навіть думав повністю змінити професію — викладати у школі, стати диригентом або працювати гідом у дикій природі. За словами Макконагі, остаточно Голлівуд зрозумів серйозність його намірів після того, як він відмовився від пропозиції знятися в черговій романтичній комедії за $14,5 мільйона.

Фото: All-Pro Reels / Wikimedia Commons
