Український фільм «Медовий місяць» отримав премію Build Your Dream на Каннському кінофестивалі

Українська режисерка Жанна Озірна отримала першу премію Build Your Dream на Каннському кінофестивалі за фільм «Медовий місяць».

Психологічний трилер розповідає про молоде подружжя з Києва, яке на початку повномасштабного вторгнення Росії опиняється заблокованим у власній квартирі без зв’язку із зовнішнім світом. За словами Озірної, сценарій базується на реальних свідченнях українців, зібраних у перші місяці війни, зокрема історіях людей, які були змушені пересуватися квартирою повзком, аби їх не помітили окупанти.

Переможця обирало міжнародне журі на чолі з китайським режисером Чень Кайге. До складу журі також увійшли Мелані Лоран, Янн Деманж та інші представники кіноіндустрії.

Разом із нагородою Озірна отримала грант у розмірі понад $46 тисяч на створення наступного фільму. «Я почала працювати над цим фільмом із бажанням розповісти про своє покоління — молодих людей, чиє життя кардинально змінила війна», — сказала режисерка під час церемонії нагородження.

Зараз Озірна працює над двома новими проєктами. Один із них — історична драма «Нижній горизонт» про становлення комунізму в Україні, інший — стрічка «Intimacy» про поранених і ветеранів війни, які вчаться жити зі змінами власного тіла після фронту.

Премію Build Your Dream заснували французька медіакомпанія Mediawan та китайський автовиробник BYD. Нагорода покликана підтримувати молодих режисерів і допомагати їм із фінансуванням другого повнометражного фільму — етапу, який у кіноіндустрії часто вважають одним із найскладніших.