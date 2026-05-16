Принц Гаррі та Меган Маркл продюсуватимуть фільм Netflix про війну в Афганістані

Ірина Маймур 16 травня 2026
Герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл, стануть співпродюсерами фільму для Netflix про британських військових під час війни в Афганістані. Про це пише BBC.

Продюсерська компанія подружжя Archewell працює над повнометражною стрічкою за книжкою «Виходу немає» («No Way Out») майора Адама Джоветта.

Книжка заснована на реальній історії британського підрозділу, який у 2006 році обороняв об’єкт у місті Муса-Кала в афганській провінції Гільменд. Джоветт командував цим підрозділом.

Гаррі десять років служив у британській армії, зокрема двічі був в Афганістані. Після служби герцог Сассекський продовжив працювати з ветеранами. Зокрема, він заснував Ігри нескорених для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов'язків.

Сценарій фільму пише Метт Чарман. У 2016 році його номінували на «Оскар» за сценарій до фільму Стівена Спілберга «Шпигунський міст».

Це не єдиний проєкт Гаррі та Меган для Netflix. Вони також працюють над екранізацією роману Жасмін Ґіллорі «Побачення на весіллі» (The Wedding Date) та драмою про світ поло.

Після завершення попереднього контракту співпраця пари зі стримінгом змінилася. Тепер Netflix має право першим розглядати нові проєкти Гаррі та Меган, але не зобов’язаний запускати їх у виробництво.

Фото: Office of the Governor-General / Wikimedia Commons
