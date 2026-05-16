Джон Траволта отримав почесну «Золоту пальмову гілку» в Каннах

Американський актор Джон Траволта отримав почесну «Золоту пальмову гілку» на 79-му Каннському кінофестивалі, пише Deadline.

Нагороду йому несподівано вручив директор фестивалю Тьєррі Фремо перед світовою прем’єрою стрічки «Пропеллер — нічний рейс в один кінець» («Propeller One-Way Night Coach») — повнометражного режисерського дебюту Траволти. Актор розчулився і назвав нагороду «честю, що перевершує “Оскар”».

Тьєррі Фремо вже вручав подібну несподівану відзнаку на фестивалі: у 2022 році почесну «Золоту пальмову гілку» отримав Том Круз перед показом «Топ Ґан: Меверік».

За словами Траволти, «Пропеллер — нічний рейс в один кінець» («Propeller One-Way Night Coach») — найбільш особистий фільм, який він коли-небудь робив. Актор пояснив, що зібрав у стрічці «власні спостереження за людьми, підкріплені музикою».

Фільм заснований на дитячій книжці Траволти 1997 року. У роботі над екранізацією він виступив режисером, продюсером і автором сценарію, а також озвучив закадрову розповідь.

Історія розгортається у часи «золотої ери» польотів. Головний герой, юний ентузіаст Джефф (Кларк Шотвелл), разом із матір’ю вирушає у подорож через усю країну до Голлівуду. Звичайний переліт перетворюється на значущу подію, де випадкові зупинки та зустрічі з пасажирами визначають подальше майбутнє хлопчика.

До акторського складу приєдналися Келлі Евістон-Квіннетт, Ольга Гоффманн, а також донька режисера — Елла Блю Траволта. Виробництво вели компанії JTP Films та Kids at Play. Картина орієнтована на широку сімейну аудиторію.

Глобальна прем'єра фільму на платформі Apple TV запланована на 29 травня 2026 року.