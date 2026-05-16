Netflix запускає ШІ-студію для створення анімаційного контенту

Ірина Маймур 16 травня 2026
Стримінговий сервіс Netflix створює внутрішню студію INKubator, яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для створення короткоформатного анімаційного контенту. Про це пише The Verge з посиланням на вакансії компанії.

Згідно з оголошеннями, студія шукає продюсерів, software-інженерів, CG-художників та інших фахівців.

Компанія поки офіційно не оголошувала про запуск INKubator. Водночас профілі у LinkedIn свідчать, що підрозділ міг непублічно почати роботу ще в березні.

Серед керівників INKubator — Серрена Айєр, яка раніше працювала на стратегічних та операційних посадах у DreamWorks Animation, MRC Studios і A24 Films.

В одній із вакансій INKubator описують як «анімаційну студію нового покоління, орієнтовану на творчість і створену навколо генеративного ШІ». Її завдання — поєднати технологічні інновації з креативним сторітелінгом.

Довгострокова стратегія студії передбачає робочі процеси з використанням генеративного ШІ, інструменти для художників і безпечне виробниче середовище, яке дозволить працювати над кількома проєктами одночасно.

В іншій вакансії зазначено, що Netflix прагне створювати «контент якості повнометражного фільму».

INKubator став ще одним кроком Netflix у стратегії використання ШІ для виробництва контенту. Раніше цього року компанія придбала InterPositive — ШІ-стартап, заснований Беном Аффлеком. Якщо InterPositive зосереджений переважно на постпродакшені, то INKubator, схоже, матиме ширший фокус — від інструментів для художників до нових виробничих процесів.

Фото на обкладинці: Mathieu Improvisato / Unsplash
