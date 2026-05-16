Netflix запускає ШІ-студію для створення анімаційного контенту

Стримінговий сервіс Netflix створює внутрішню студію INKubator, яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для створення короткоформатного анімаційного контенту. Про це пише The Verge з посиланням на вакансії компанії.

Згідно з оголошеннями, студія шукає продюсерів, software-інженерів, CG-художників та інших фахівців.

Компанія поки офіційно не оголошувала про запуск INKubator. Водночас профілі у LinkedIn свідчать, що підрозділ міг непублічно почати роботу ще в березні.

Серед керівників INKubator — Серрена Айєр, яка раніше працювала на стратегічних та операційних посадах у DreamWorks Animation, MRC Studios і A24 Films.

В одній із вакансій INKubator описують як «анімаційну студію нового покоління, орієнтовану на творчість і створену навколо генеративного ШІ». Її завдання — поєднати технологічні інновації з креативним сторітелінгом.

Довгострокова стратегія студії передбачає робочі процеси з використанням генеративного ШІ, інструменти для художників і безпечне виробниче середовище, яке дозволить працювати над кількома проєктами одночасно.

В іншій вакансії зазначено, що Netflix прагне створювати «контент якості повнометражного фільму».

INKubator став ще одним кроком Netflix у стратегії використання ШІ для виробництва контенту. Раніше цього року компанія придбала InterPositive — ШІ-стартап, заснований Беном Аффлеком. Якщо InterPositive зосереджений переважно на постпродакшені, то INKubator, схоже, матиме ширший фокус — від інструментів для художників до нових виробничих процесів.