Музей Сковороди на Харківщині знову постраждав від російської атаки

Ірина Маймур 16 травня 2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині. Про це повідомило Міністерство культури.

Йдеться про пам’ятку історії національного значення — «Будинок, у якому жив і помер Г. С. Сковорода».

За попередньою інформацією, унаслідок атаки пошкоджено вісім прольотів даху захисного укриття. В одному з них фахівці зафіксували значний отвір, ще сім зазнали ушкоджень уламками.

Водночас конструктив самої пам’ятки та тримальні конструкції укриття не постраждали.

За даними керівника Богодухівської районної військової адміністрації Анатолія Рисцова, російські війська вдарили по музею 12 травня безпілотником «Молнія».

Наразі поліція, рятувальники ДСНС і профільні фахівці документують наслідки обстрілу та складають технічний акт пошкоджень.

Міністерство культури вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО. Найближчим часом Департамент культури й туризму Харківської ОВА також має направити до організації офіційний лист щодо можливості проведення ремонтних робіт і усунення наслідків обстрілу силами підрядної організації.

Музей у Сковородинівці присвячений життю і творчості українського філософа та поета Григорія Сковороди. Його заснували в 1972 році. У фондах зберігаються особисті речі філософа, видання його творів, наукова й художня література, етнографічні предмети, картини, графіка та скульптури.

Поруч з основною будівлею розташована могила Григорія Сковороди.

Музей уже зазнавав значних руйнувань у ніч проти 7 травня 2022 року. Тоді російська ракета влучила під дах будівлі, після чого спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив приміщення музею, а з-під попелу згодом дістали статую філософа, яка стала одним із символів стійкості пам’ятки.

У 2024 році СБУ повідомила, що встановила російського командира, який наказав ударити по музею. За даними слідства, це командир 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ Іван Панченко. Йому заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Фото: Мінкульт; Олег Синєгубов
