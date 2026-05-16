OpenAI дозволить підключати банківські рахунки до ChatGPT

Компанія OpenAI анонсувала нову функцію, яка дозволить користувачам підключати фінансові рахунки до ChatGPT. Про це пише The Verge.

Функція працюватиме через Plaid — платформу, яка з’єднує банківські сервіси із застосунками. Її використовують близько 12 тисяч фінансових установ, зокрема Schwab, Fidelity, Chase і Capital One.

Після підключення рахунків ChatGPT зможе показувати фінансову панель з історією витрат, активними підписками та іншими даними. Користувачі також зможуть ставити запитання про фінансові рішення — наприклад, щодо купівлі житла, оформлення кредитних карток або змін у своїх витратах.

За даними OpenAI, понад 200 мільйонів людей щомісяця звертаються до ChatGPT із фінансовими питаннями — від планування бюджету до порад, як скоротити витрати. У компанії кажуть, що підключення рахунків має дати повнішу картину фінансів користувача з урахуванням його цілей, способу життя та пріоритетів.

Йдеться не лише про банківські рахунки. До ChatGPT також можна буде підключати інвестиційні платформи.

Спочатку функція буде доступна користувачам у США з підпискою ChatGPT Pro за $200 на місяць. OpenAI планує протестувати її на ранніх користувачах, а згодом розширити доступ для підписників Plus. Надалі компанія хоче зробити функцію доступною для всіх.

The Verge зазначає, що запуск фінансової функції відбувається після появи ChatGPT Health — сервісу для запитань про здоров’я, який OpenAI представила в січні і який, за словами компанії, не призначений для діагностики чи лікування.