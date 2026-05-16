OpenAI дозволить підключати банківські рахунки до ChatGPT

Ірина Маймур 16 травня 2026
Компанія OpenAI анонсувала нову функцію, яка дозволить користувачам підключати фінансові рахунки до ChatGPT. Про це пише The Verge.

Функція працюватиме через Plaid — платформу, яка з’єднує банківські сервіси із застосунками. Її використовують близько 12 тисяч фінансових установ, зокрема Schwab, Fidelity, Chase і Capital One.

Після підключення рахунків ChatGPT зможе показувати фінансову панель з історією витрат, активними підписками та іншими даними. Користувачі також зможуть ставити запитання про фінансові рішення — наприклад, щодо купівлі житла, оформлення кредитних карток або змін у своїх витратах.

За даними OpenAI, понад 200 мільйонів людей щомісяця звертаються до ChatGPT із фінансовими питаннями — від планування бюджету до порад, як скоротити витрати. У компанії кажуть, що підключення рахунків має дати повнішу картину фінансів користувача з урахуванням його цілей, способу життя та пріоритетів.

Йдеться не лише про банківські рахунки. До ChatGPT також можна буде підключати інвестиційні платформи.

Спочатку функція буде доступна користувачам у США з підпискою ChatGPT Pro за $200 на місяць. OpenAI планує протестувати її на ранніх користувачах, а згодом розширити доступ для підписників Plus. Надалі компанія хоче зробити функцію доступною для всіх.

The Verge зазначає, що запуск фінансової функції відбувається після появи ChatGPT Health — сервісу для запитань про здоров’я, який OpenAI представила в січні і який, за словами компанії, не призначений для діагностики чи лікування.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash
