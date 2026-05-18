Збірну України з футболу вперше очолив іноземець — це італієць Андреа Мальдера

Артем Черничко 18 травня 2026
Українська асоціація футболу (УАФ) 18 травня оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Ним став італійський фахівець Андреа Мальдера — перший іноземець на цій посаді. Контракт розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Призначення нового керманича збіглося з його особистим святом — Мальдері сьогодні виповнилося 55 років.

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Впродовж своєї кар’єри він працював асистентом головного тренера в італійському «Мілані», англійському «Брайтоні» та французькому «Марселі». Окрім цього, у 2016–2021 роках Мальдера вже працював у структурі українського футболу, виконуючи обов'язки асистента Андрія Шевченка у тренерському штабі національної збірної України.

Президент УАФ Андрій Шевченко назвав Мальдеру «італійцем з українською душею».

«Андреа має бекграунд роботи із великими тренерами, клубами, досягав результату. Важливо, що тепер Мальдера має амбіції як головний тренер. Найголовніше — він розуміє, як працювати із національною командою», — підкреслив Шевченко.

Зазначимо, останні три роки головним тренером збірної був Сергій Ребров, який залишив посаду наприкінці квітня після невиходу на Чемпіонат світу 2026 року.

