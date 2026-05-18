У Німеччині поліція застрелила тигра, який напав на людину й утік із вольєра

У Німеччині поліцейські застрелили самця тигра, який утік із вольєра після того, як напав на одного зі своїх доглядачів. Внаслідок нападу, що стався 17 травня на території приватного об'єкта на околиці Лейпцига, серйозні поранення отримав 72-річний чоловік, пише BBC.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до місцевого відділку поліції в неділю близько 12:50 за місцевим часом. Після інциденту тигр залишив огороджену територію. Невдовзі його виявили правоохоронці, які вирішили застрелити тварину для уникнення ризиків для громадськості. Наразі триває розслідування обставин, за яких тварина змогла втекти.

Територія, де утримували хижака, належить дресирувальниці Кармен Цандер, яка називає себе «королевою тигрів». Вона організовує платні заходи для публіки, де відвідувачі можуть погладити тигрів вагою до 250 кілограмів. У соцмережах дресирувальниці стверджується, що тварини утримуються в належних і безпечних для них умовах.

Убитий самець був одним із восьми великих кішок, які перебували на промисловому об'єкті поблизу німецького міста Шкеудіц. У поліції запевнили, що інші тварини не втікали. Мер округу Томас Друскат закликав переселити решту тварин в інше місце, назвавши ситуацію «немислимою», якби постраждав ще хтось із людей. Місцеві жителі у коментарях агенції DPA висловили стурбованість інцидентом і заявили, що хижаки утримувалися в неналежних умовах.

Організація із захисту прав тварин Peta після інциденту звернулася до уряду з вимогою посилити правила та запровадити суворіший контроль за утриманням тварин у приватному секторі.

Нещодавно у центрі Гамбурга спіймали дикого вовка, який опинився в межах міста і напав на 65-річну жінку. Тварину перевезли до спеціального вольєра на околиці міста.