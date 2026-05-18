Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Артем Черничко 18 травня 2026
1305
Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем офіційно став першим британським спортсменом, який досяг статусу мільярдера. Згідно з даними рейтингу Sunday Times Rich List за 2026 рік, сукупний статок Девіда та його дружини Вікторії Бекхем оцінюється в $1,5 мільярда.

Основним драйвером стрімкого зростання статків Бекхема стала його частка власності у футбольному клубі «Інтер Маямі». Наразі франшиза оцінюється у $1,45 мільярда, що дозволило їй випередити «Лос-Анджелес» і посісти перше місце за вартістю у Вищій лізі сокеру (MLS).

Додатковими чинниками комерційного успіху стали як спортивні досягнення, так і масштабні корпоративні партнерства. «Інтер Маямі» продовжує зміцнювати свій глобальний статус на новому стадіоні Nu Stadium, залучаючи до складу зірок рівня Ліонеля Мессі. Паралельно клуб уклав ексклюзивну угоду з компанією Mastercard, яка отримала статус офіційного платіжного партнера франшизи та її домашньої арени.

Сам Бекхем роками співпрацює зі світовими гігантами Adidas та Hugo Boss у межах довгострокових контрактів. Водночас бренд одягу та косметики Вікторії Бекхем подолав період збитковості, вийшов на стабільну прибутковість і продемонстрував стрімке фінансове зростання, що суттєво підвищило загальну вартість сімейного бізнесу.

Фото: Soccer Aid fo Unicef / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У мережі з'явився перший трейлер нового фільму Ніколаса Віндінга Рефна — прем'єра відбудеться в Каннах У Греції виставили на продаж острів Макрі — стартова ціна становить €247 тисяч Поліція Києва зупинила демонтаж будівлі Ткацького цеху на Подолі Київ планує підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн
«Батьківщина» Павла Павліковського: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 18 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 37 16 травня 2026 Яйця Бенедикт: як похмільний сніданок став гастрономічною класикою 15 травня 2026 Що сниться Лолі Лабуро 14 травня 2026 Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.