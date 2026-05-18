Український фільм «Сліди» отримав дві нагороди на кінофестивалі MDAG у Польщі

14 травня у Варшаві відбулася церемонія нагородження 23-го фестивалю документального кіно Millennium Docs Against Gravity Film Festival (MDAG). Український фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк, створений у копродукції з Польщею, здобув дві нагороди.

Картина отримала спеціальну відзнаку як «глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості».

Окрім цього, проєкт нагородили премією Smakjam Award за найкращий продакшн від польської компанії. Ця нагорода передбачає надання послуг із постпродакшену на суму €3,333.

MDAG є найбільшим кінофестивалем у Польщі та другим за величиною фестивалем документального кіно в Європі. Він проходить у 7 містах країни і збирає понад 180 тисяч глядачів. Цьогорічна тема кіноподії — пошук правильного способу розповідати історії про реальність.

Фільм «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Картина виходить за межі прямого фіксування воєнних злочинів і зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите.

Через історію Ірини Довгань — колишньої полонянки, а тепер активістки, яка документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України, — стрічка створює колективний портрет травми.

Фільм розпочав свій фестивальний шлях у 2026 році з призу глядачів на Берлінале в секції Panorama Dokumente. Згодом він став найкращим на фестивалі MOVIES THAT MATTER у Гаазі, що відкриває для нього шлях для подання на премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм».

Українська премʼєра «Слідів» відбудеться в межах національного конкурсу фестивалю документального кіно Docudays UA з 5 до 12 червня. Другий показ в Україні запланований у Чернівцях на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук OPEN».