Пошкоджений землетрусом аеропорт у Японії відновили у стилі «Покемонів»

Іван Назаренко 18 травня 2026
В Японії відкриють перший у світі аеропорт, оформлений у стилі франшизи «Покемон». Аеропорт Noto Satoyama Airport із 7 липня працюватиме під назвою Noto Satoyama Pokémon With You Airport, пише Hypebeast.

Проєкт створили у співпраці префектури Ісікава та благодійної організації Pokémon With You Foundation. Новий дизайн аеропорту став частиною масштабної програми відновлення регіону після землетрусу на півострові Ното у 2024 році.

Усередині терміналу сховали всіх 111 покемонів льотного типу, вони з’являються на стінах, покажчиках, посадкових мостах та в зонах очікування. На другому поверсі встановили величезну фігуру Пікачу із літаком, а на оглядовому майданчику створили цілу мініатюрну «сільську» локацію з десятками наклейок з Пікачу.

Окрему увагу автори приділили темі відновлення регіону після стихійного лиха. У зоні прибуття встановили артоб’єкт Bright Future, який створили на підтримку постраждалих від землетрусу. Персонажами композиції стали покемони Пікачу, Пласл та Майнун.

Для аеропорту також створили нову серію ілюстрацій Sky of Hope із покемонами, що летять крізь веселкове небо. Їх використовуватимуть у декорі, сувенірах і на спеціальних автобусах, які курсуватимуть півостровом Ното.

У терміналі також запустять короткий анімаційний серіал для смартфонів. Один із епізодів — «Fly, Bagon!» — розповідатиме про покемона Бейгона, який мріє навчитися літати.

Pokémon With You Foundation створили після землетрусу та цунамі у регіоні Тохоку 2011 року. Організація займається проєктами, які допомагають підтримувати громади після природних катастроф. Землетрус на півострові Ното 2024 року став одним із найруйнівніших у Японії за останні роки, він забрав сотні життів і серйозно пошкодив інфраструктуру регіону.

У межах проєкту в аеропорту також відкриють тематичний магазин із ексклюзивним мерчем, а ресторан Annon пропонуватиме страви та напої у стилі Pokemon, зокрема панкейки з персонажами франшизи.

Спеціальне оформлення аеропорту працюватиме до 30 вересня 2029 року.

