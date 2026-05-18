Фільм «Рибачок» Сашка Рощина покажуть на британському кінофестивалі

Режисерський дебют «Рибачок» українського оператора Сашка Рощина («Стоп-Земля», «Стрічка часу», «Припутні») покажуть у конкурсі найбільшого незалежного кінофестивалю Великої Британії — Raindance Film Festival у Лондоні, який відбудеться у червні. Перемога на цьому фестивалі дає стрічці кваліфікацію на премію «Оскар», повідомила команда фільму.

За сюжетом, чоловік середніх літ переживає карколомні особисті та пов’язані з війною зміни у житті. У пошуку рівноваги він повертається до покинутого хобі й вирушає на день порибалити у широкій акваторії дикого Дніпра.

Головну роль у стрічці зіграв Василь «Прозоров» Переверзєв — екслідер українського гурту «ТОЛ», а нині фронтмен рок-колективу «Прозак» і військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

«За 15 років роботи кінооператором у мене назбиралося чимало власних спостережень, — каже режисер. — “Рибачок” — фільм поетичний, гуманістичний і камерний, лише з одним героєм. Це історія про один день військового, учасника російсько-української війни, коли він у лоні природи, у свій вихідний день, торкнувся джерела любові в самому собі. І нам відкрилася чутлива внутрішня природа людини».

Оператором-постановником виступив Боря Борисов («Епізоди»), режисером монтажу — Нікон Романченко («Сліди»), а художником-постановником став Максим Німенко («Мавка. Справжній міф», «Ховаючи колишню»). Музичний супровід створили композитори Олексій Шмурак («Стрічка часу») та Микита Моісеєв («Ти — космос»).

Продюсером фільму став Віктор Шевченко, учасник Producers Lab кінофестивалю у Сараєво та співпродюсер стрічки «Стрічка часу», що змагалася у головному конкурсі Берлінале-2025. Копродюсерами виступили Максим Німенко, Роксі Топорович та Пʼєтро Лоріно.

Зйомки проходили на річці Дніпро у Київській області за фінансової підтримки та забезпечення риболовним спорядженням від компанії «ІБІС». Під час знімального процесу використовували складну технологію — телескопічний кран, який встановили на понтон і буксирували кількома човнами.

Цьогоріч відбудеться 34-та едиція фестивалю Raindance, яка також має кваліфікацію премії BAFTA. Раніше тут уже показували та відзначали українські картини, зокрема «Памфір» та «Мої думки тихі».