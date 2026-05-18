Театр Франка у Києві спільно з «Азовом» готують виставу за мотивами «Одіссеї»

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та 1-й корпус НГУ «Азов» працюють над спільною виставою «Одіссея. Меотида» — постановкою, яка поєднає античний міф із реальними свідченнями оборонців Маріуполя. Про це БЖ повідомили представники театру.

Автором п’єси став військовий «Азову» та драматург Олексій Доричевський. Режисером виступив Іван Уривський, відомий своїми сучасними інтерпретаціями класики. Для нього це перша робота за текстом сучасного військового драматурга на великій сцені.

В основі постановки — «Одіссея», яку переосмислюють як історію складного повернення додому після війни. У виставі класичний текст існуватиме поруч із реальними історіями українських військових. Назва Меотида походить від давньогрецької назви Азовського моря. У постановці воно символізує не конкретне місце, а шлях додому.

Генеральний директор театру Євген Нищук заявив, що через мистецтво постановка має допомогти сформувати для майбутніх поколінь «наратив стійкості та вибореного права на незалежну державу».

Сам Доричевський каже, що вистава намагатиметься говорити не про цифри чи хронологію війни, а про внутрішній стан людей, які обороняли Маріуполь та пережили полон.

Після прем’єри «Одіссею. Меотиду» включать до постійного репертуару театру Франка.