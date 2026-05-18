Київ планує підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн

У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року — після консультацій з громадськістю та профспілками. Як повідомляють у КМДА, востаннє тарифи у столиці переглядали у 2018-му.

Зростання вартості пояснюють потребою наблизити її до економічно обґрунтованої. Через скорочення пасажиропотоку комунальним підприємствам дедалі складніше покривати витрати на пальне, електроенергію, зарплати та ремонти.

За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному транспорті.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

У місячних проїзних квитках вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. Проєкт передбачає такі ціни:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн;

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту — 4 875 грн.

Також у столиці планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він діятиме протягом 90 хвилин і дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між метро та наземним транспортом.

Для гостей міста запропонують безлімітні туристичні проїзні: на 24 години (375 грн), 48 годин (563 грн) та 72 години (750 грн).

Усі пільгові умови для студентів та учнів зберігаються. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а на період літніх канікул отримають знижку 75% (сплачуватимуть 25% від вартості).

Усі поїздки, які пасажири придбають на свої транспортні картки до 14 липня 2026 року, залишаться чинними для використання до 14 вересня 2026 року.

Подати свої пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження кияни можуть до 1 червня 2026 року через електронну платформу forum.kyivcity.gov.ua.