У Житомирі розпочали демонтаж мозаїки кінотеатру «Космос»

У Житомирі почали демонтувати мозаїку «Сузір’я космосу» для переміщення на фасад нового житлового будинку, який зведуть на місці знесеного кінотеатру. Роботами з демонтажу і перенесення займається художня спільнота Mural Craft. Про це БЖ повідомила Анастасія Сладковська, голова спільноти і членкиня робочої групи зі збереження мозаїчних творів Житомира.

Минулого року будівлю приватизувало ТОВ «Стандарт гіпс» для подальшого демонтажу та спорудження на її місці житлового комплексу компанією Art House Group. Однією з умов приватизації стало збереження мозаїки «Сузір’я космосу», котру свого часу створив житомирський монументаліст Олександр Костюк. Забудовник пообіцяв зберегти головне панно, а фриз, що прикрашає вхідну групу, передати місту.

Протягом минулого тижня Mural Craft разом зі спільнотою монументалістів «Затирка» укріплювали панно і готували до безпечного демонтажу. Зараз компанія «Магія комфорту» зрізає мозаїку за допомогою високотехнологічного обладнання.

Перенесення панно такого масштабу може стати безпрецедентним випадком в історії збереження монументальної спадщини Житомира.