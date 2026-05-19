В Японії затримали двох американців, що намагалися проникнути у вольєр мавпи Панча

Іван Назаренко 19 травня 2026
В Японії затримали двох громадян США після інциденту в зоопарку міста Ічікава. Один із чоловіків переліз через огорожу та проник у вольєр до мавпи на ім’я Панч, поки інший знімав це на відео, пише BBC.

За даними поліції, один із затриманих назвався 24-річним студентом, а другий — 27-річним співаком. Обидва заперечують провину. Правоохоронці заявили, що тварини під час інциденту не постраждали.

Панч став популярним у соцмережах на початку року. Дев’ятимісячний макак зібрав мільйони переглядів після того, як працівники зоопарку подарували йому м’яку іграшку орангутана — тварину покинула мати, а інші мавпи не прийняли його, тому він довго проводив час лише з іграшкою та доглядачами.

На відео, яке поширили відвідувачі зоопарку, видно людину в костюмі з м’якою іграшкою, яка перестрибує через паркан і заходить у вольєр до мавп. За інформацією місцевих медіа, костюм нібито використовували для реклами криптовалюти.

Після цього порушника швидко вивели працівники зоопарку. Обох чоловіків затримали за підозрою у перешкоджанні роботі установи.

Зоопарк Ічікави заявив, що вже звернувся до поліції та посилює заходи безпеки. У закладі планують розширити зону обмеження біля вольєра, встановити додаткові захисні сітки та тимчасово припинити погоджувати зйомки для ютуберів. Також адміністрація розглядає повну заборону на відеозйомку біля вольєра з макаками.

Останнім часом Панч поступово адаптується до життя з родичами. На нових відео зоопарку видно, як інші мавпи обіймають його та доглядають за ним.

Подібні інциденти вже траплялися через популярність тварин у соцмережах. Минулого місяця у Таїланді чоловіка оштрафували за проникнення у вольєр карликової бегемотихи Му Денг, яка також стала вірусною знаменитістю в інтернеті.

