Кияни вимагають не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті — петиція зібрала підписи за добу

У Києві зареєстрували петицію із закликом не допустити підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті до завершення воєнного стану. Її автори виступають проти нової тарифної моделі, яку планують запровадити з 15 липня 2026 року.

Петиція вже зібрала необхідні 6 тисяч підписів. Тепер її має розглянути КМДА.

Разова поїздка буде коштувати 30 грн, а безлімітний місячний проїзний — 4875 грн. Також пропонують запровадити 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 грн.

Автори петиції наголошують, що це різке подорожчання базової міської послуги. На їхню думку, це особливо болісно в умовах війни, коли багато киян мають нестабільні доходи, підтримують військових або допомагають родичам, які постраждали від бойових дій.

У тексті окремо звертають увагу на вартість безлімітного проїзного. Автори зазначають, що для людей із мінімальною зарплатою він може становити понад половину місячного доходу. Також підвищення, на їхню думку, найбільше вдарить по студентах, пенсіонерах, ВПО та мешканцях віддалених районів столиці.

Крім того, у петиції критикують підхід міської влади до вирішення проблем транспорту. Автори вважають, що місто не повинно перекладати фінансові труднощі комунальних перевізників виключно на пасажирів. Вони закликають спершу провести аудит витрат, переглянути закупівлі та оприлюднити повні економічні розрахунки нового тарифу.

Також у зверненні порівнюють ситуацію з іншими містами України. Як приклад наводять Харків, де громадський транспорт під час війни залишається безкоштовним. Автори зазначають, що в інших великих містах тарифи нижчі або працюють соціальні механізми підтримки пасажирів.