Саундтрек культової гри Doom визнали культурним надбанням США — разом із музикою Бейонсе та Тейлор Свіфт

Артем Черничко 19 травня 2026
Оригінальний саундтрек до відеогри Doom (1993) включили до Національного реєстру аудіозаписів Бібліотеки Конгресу США. Цей список об'єднує музику та звукові записи, які мають важливе культурне, історичне чи естетичне значення, а також відображають життя в Сполучених Штатах.

Саундтрек у стилі індастріал-метал, який Боббі Прінс створив для першої частини легендарного шутера 1993 року, увійшов до переліку 25 нових записів, доданих до реєстру цього року.

«Створюючи музику для Doom, Прінс надихався стосом компакт-дисків, які йому позичив головний дизайнер гри Джон Ромеро — зокрема культовими альбомами Alice in Chains, Pantera та Metallica. Попри обмеження тогочасних звукових карт зразка 1993 року, Прінс написав ідеальний супровід із розривними рифами для подорожі у пекло й назад задля винищення демонів», — йдеться на сайті Бібліотеки Конгресу.

Також колекцію аудіозаписів поповнили дебютний The Blue Album рок-гурту Weezer, платівка «1989» Тейлор Свіфт, хіт Бейонсе «Single Ladies (Put A Ring On It)», а також оригінальний запис бродвейського мюзиклу «Чикаго».

Національний реєстр аудіозаписів Бібліотеки Конгресу США наразі налічує понад 700 позицій. Щороку до нього додають рівно 25 нових записів, причому номінувати улюблений трек, альбом чи промову може будь-хто. Жорстких правил щодо жанру чи формату аудіо немає, проте діє одне важливе обмеження: запис може потрапити до реєстру щонайменше через 10 років після свого створення.

Сьогодні колекція об'єднує абсолютно різні за жанром твори: альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» 1967 року, архівний радіорепортаж про катастрофу дирижабля «Гінденбург», коментар бейсбольного матчу Світової серії 1941 року, а також пісня Жабеня Керміта «The Rainbow Connection» із «Маппет-шоу».

